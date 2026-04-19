La AGA de San Javier figurará en la nueva moneda de 60 euros de la princesa Leonor

En medio de la expectativa general ante el próximo anuncio del Palacio de la Zarzuela sobre los próximos estudios de la princesa Leonor, que ultima su etapa de formación aeronáutica en la Academia General del Aire y del Espacio, el BOE ha publicado una Orden en la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de un millón de monedas de 60 € ‘Academia General del Aire y del Espacio’ en la que se reproduce el retrato de la Princesa de Asturias con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio y el Pilatus PC-21 que utiliza para su formación aeronáutica.

Según la descripción que aparece en el BOE, en la parte superior, en forma circular y en mayúsculas, aparece la leyenda ‘FELIPE VI REY DE ESPAÑA’ y el año de acuñación, 2026, separados por un guion.

En la parte inferior de la moneda, entre dos hélices, en forma circular y en mayúsculas, figura la leyenda ‘PRINCESA LEONOR’. Rodea los motivos y leyendas una gráfila de perlas. En el reverso, y superpuesta a unas nubes, se reproduce en colores una imagen del PC-21, avión de instrucción empleado por la Princesa de Asturias en su formación militar en el Ejército del Aire y del Espacio. Encima de la imagen figura el valor facial de pieza, 60 euros, y debajo, junto a la marca de Ceca, dentro de un círculo en forma de imagen latente cuádruple, aparecen la marca de Ceca, el número 26, una hélice y un avión.

En la parte superior de la moneda, en forma circular y en mayúsculas, figura la leyenda ‘ACADEMIA GENERAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO’. Rodea los motivos y leyendas una gráfila de perlas

La composición de la moneda es en plata de 925 milésimas, siendo el resto de cobre con una tolerancia en ley, que tiene un contenido mínimo de 925 milésimas de plata. Asimismo, pesa 18 gramos con una tolerancia en más o en menos de 0,18 g. Además, su diámetro es de 33 mm, y tiene una forma circular con canto lisa, que saldrá a la luz en el segundo cuatrimestre de 2026.

Hasta el próximo mes de julio, la futura reina continua su formación castrense y hará frente a los próximos exámenes cuatrimestrales, según su plan de estudios entre los días uno al doce de junio, tal y como anunció el coronel Luis Felipe González Asenjo durante su comparecencia el pasado mes de agosto y donde también informó sobre las horas de vuelo que realizan los alumnos de tercer curso "unas 50 o 60 en el simulador y 60 en vuelo" y los de cuarto curso "50 o 60 horas de simulador y 60 o 70 de vuelo". En el caso de la princesa Leonor que, en un solo año, tiene que cursar estudios correspondientes a los dos, se habrá diseñado un plan especial que se desconoce.

Conocimientos de aviación

En su momento, Leonor de Borbón, será la primera reina de la historia que tiene estudios aeronáuticos, a pesar de que su antepasada la reina regente María Cristina era una gran aficionada y el 27 de junio de 1889 subió en un globo y pudo ver Madrid desde 300 metros de altura. Además, cedió la casa de campo para realizar experimentos con el globo.

La princesa está invitada por el Ayuntamiento de San Javier, aunque no se ha recibido confirmación, a asistir al festival aéreo internacional que se celebrará del 1 al 3 de mayo en Santiago de la Ribera.

Sería una buena ocasión para que los vecinos pudieran tener cerca a la heredera, algo que aún no han conseguido por sus escasas apariciones y, en la mayoría de ellas no ha sido reconocida, o se ha sabido una vez que ha abandonado el local.

Sí la pudieron ver desfilar los invitados a la Jura de Bandera el pasado 10 de diciembre en la Academia General del Aire y del Espacio. En este acto, la princesa con el uniforme de gala de alumna de 4º curso permaneció en formación y en el posterior desfile con el fusil máuser español FRB de 3,250 kilos.

Y, antes de acabar el curso, recibirá las distinciones concedidas por la Comunidad Autónoma, la Asamblea Regional y el Ayuntamiento de San Javier. Hay expectación para oírla en los discursos que pronuncie y las referencias que haga a su permanencia en la Región y las impresiones recibidas.

Protagonista escolar

Su estancia no ha pasado desapercibida para los escolares murcianos que han participado en la última edición del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’. Los finalistas autonómicos recibirán la semana próxima sus premios. En esta edición, han aumentado los trabajos que hacen referencia a la futura reina y muchos de ellos son dibujos y pinturas de la princesa Leonor con el uniforme del Ejército del Aire y junto a aviones. De los 701 trabajos presentados, el 40 por ciento se dedican a la Princesa de Asturias.

Aunque la princesa abandone la Región en julio, después de recibir el ‘rokiski’ que le acredita como piloto militar y la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, un día después de que se publique en el BOE, de manos de su padre el rey en la Plaza de Armas de la AGA. No será una despedida definitiva porque volverá en julio del año que viene para recibir el Despacho de Teniente y la veremos hacer volar la gorra azul, junto a sus compañeros.