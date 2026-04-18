La tecnología LED nacida en Fuente Álamo que abre una nueva vía sostenible para combatir plagas

La startup Agrocaptur, originaria de Las Cuevas de Reyllo, pedanía de Fuente Álamo, y especializada en el control de plagas, ha sido una de las 15 seleccionadas por el programa de innovación abierta, AgroBank Tech Digital INNovation, que tiene como objetivo responder a los desafíos agroalimentarios de hoy con soluciones del mañana mediante el impulso a las nuevas empresas tecnológicas que están promoviendo la transformación digital del campo. AgroBank Tech Digital INNovation es un programa de AgroBank, la línea de negocio agro de CaixaBank, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

En el marco del AgroBank Tech Digital Innovation, AgroBank y el MAPA han elegido las 15 startups ganadoras, que iniciarán un programa de aceleración y una formación ejecutiva especializada a cargo de la EAE Business School, con el objetivo de acelerar la digitalización agroalimentaria y reforzar la seguridad y sostenibilidad en toda la cadena de valor.

La cuarta edición de esta convocatoria ha atraído a un total de 196 startups, cuyos proyectos agrotech planteaban una mayor optimización de los recursos naturales y energéticos para así liderar algunos de los retos estratégicos fijados en este programa: tecnologías transformadoras, gestión inteligente del agua, economía circular y biotecnología, innovación en envasado, almacenamiento y logística, y plataformas de datos y trazabilidad inteligente. De entre todas ellas han sido seleccionadas un total de 15 startups procedentes de Cuenca, Almería, Granada, Navarra, Valencia, Lleida, A Coruña, Sevilla, Barcelona (2), Zaragoza, Murcia, Madrid, Lugo y Vizcaya.

Agrocaptur es una empresa especializada en el desarrollo de tecnología para el control ecológico de plagas agrícolas, basada en sistemas de radiación lumínica LED diseñados para atraer y capturar insectos de forma eficaz y sostenible. Su solución, una alternativa innovadora al uso de productos químicos, está especialmente indicada para agricultura intensiva, invernaderos y producciones que buscan residuos cero, ya que los focos luminosos atraen a los insectos, que son posteriormente aspirados mediante una turbina y depositados en una bolsa reutilizable, contribuyendo así a una agricultura más respetuosa con el medio ambiente.

Las 15 finalistas

Big Guardian : Monitorización continua y no invasiva del estado de salud del ganado a través de sensores térmicos y modelos de inteligencia artificial.

: Monitorización continua y no invasiva del estado de salud del ganado a través de sensores térmicos y modelos de inteligencia artificial. Grodi: Robot autónomo diseñado para el monitoreo integral de cultivos en invernaderos mediante visión artificial e inteligencia artificial.

Robot autónomo diseñado para el monitoreo integral de cultivos en invernaderos mediante visión artificial e inteligencia artificial. Hidroinfiltradores: Sistema de riego que optimiza el uso del agua al aplicar directamente el agua y los nutrientes en profundidad, en la zona radicular del cultivo.

Sistema de riego que optimiza el uso del agua al aplicar directamente el agua y los nutrientes en profundidad, en la zona radicular del cultivo. Sowify Global Solutions: Plataforma Agrotech que combina datos satelitales, sensórica e inteligencia artificial para ayudar a agricultores a optimizar la gestión de sus cultivos.

Plataforma Agrotech que combina datos satelitales, sensórica e inteligencia artificial para ayudar a agricultores a optimizar la gestión de sus cultivos. Veganic : Biosoluciones veganas para la nutrición y protección de cultivos, basadas en extractos vegetales, microorganismos y tecnologías de bioestimulación.

: Biosoluciones veganas para la nutrición y protección de cultivos, basadas en extractos vegetales, microorganismos y tecnologías de bioestimulación. Agrinpulse : Robot-tractor agrícola eléctrico y autónomo diseñado para realizar tareas como el control mecánico de malas hierbas o el mantenimiento del suelo en cultivos leñosos.

: Robot-tractor agrícola eléctrico y autónomo diseñado para realizar tareas como el control mecánico de malas hierbas o el mantenimiento del suelo en cultivos leñosos. Orixe Salgada : Biorrefinería especializada en la valorización de algas de arribazón, transformándolas en compuestos de alto valor añadido mediante procesos biotecnológicos.

: Biorrefinería especializada en la valorización de algas de arribazón, transformándolas en compuestos de alto valor añadido mediante procesos biotecnológicos. Makensia : Asistente telefónico inteligente basado en inteligencia artificial que permite a los agricultores registrar y gestionar la actividad de sus explotaciones sin necesidad de herramientas digitales complejas.

: Asistente telefónico inteligente basado en inteligencia artificial que permite a los agricultores registrar y gestionar la actividad de sus explotaciones sin necesidad de herramientas digitales complejas. Agrikola : Protección de cultivos sin químicos mediante robótica autónoma e inteligencia artificial, con el objetivo de sustituir el uso de pesticidas tradicionales.

: Protección de cultivos sin químicos mediante robótica autónoma e inteligencia artificial, con el objetivo de sustituir el uso de pesticidas tradicionales. Augan : Soluciones IoT para explotaciones ganaderas que permiten monitorizar variables clave incluso en entornos sin conexión eléctrica o a internet.

: Soluciones IoT para explotaciones ganaderas que permiten monitorizar variables clave incluso en entornos sin conexión eléctrica o a internet. Insectius : Transformación de subproductos orgánicos en materias primas de alto valor mediante la cría industrial de larva de mosca soldado negra. Genera proteína, aceites y fertilizantes.

: Transformación de subproductos orgánicos en materias primas de alto valor mediante la cría industrial de larva de mosca soldado negra. Genera proteína, aceites y fertilizantes. Agrocaptur : Control de plagas mediante dispositivos que utilizan iluminación LED de longitud de onda específica para atraer insectos de forma selectiva.

: Control de plagas mediante dispositivos que utilizan iluminación LED de longitud de onda específica para atraer insectos de forma selectiva. MiFood Robot : Robótica e inteligencia artificial para automatizar la recolección de frutas y verduras en explotaciones agrícolas. Reduce la dependencia de mano de obra, minimiza pérdidas de producto y mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las cosechas.

: Robótica e inteligencia artificial para automatizar la recolección de frutas y verduras en explotaciones agrícolas. Reduce la dependencia de mano de obra, minimiza pérdidas de producto y mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las cosechas. Perfect Numbers : Plataforma de gestión y optimización del agua para el sector agroalimentario que integra datos en tiempo real procedentes de dispositivos IoT.

: Plataforma de gestión y optimización del agua para el sector agroalimentario que integra datos en tiempo real procedentes de dispositivos IoT. Pappstor Agrotech: Sistema de pastoreo autónomo basado en inteligencia artificial, IoT y analítica avanzada que permite optimizar la gestión de la ganadería extensiva.

Validación y escalado de sus soluciones

Las startups seleccionadas participarán a partir de ahora en un programa de aceleración diseñado para facilitar la validación y escalado de sus soluciones, con acceso a desarrollo de pruebas de concepto y pilotos en entorno real; mentorías especializadas en negocio, tecnología y regulación; formación y acompañamiento estratégico, visibilidad en eventos sectoriales nacionales e internacionales y conexión con corporaciones, inversores y agentes clave del sector.

Con AgroBank Tech Digital INNovation, AgroBank reafirma su compromiso con el impulso de la innovación y el emprendimiento tecnológico como palancas clave para fortalecer la competitividad del sector agroalimentario. A través de esta iniciativa, AgroBank continúa apoyando el desarrollo de soluciones que contribuyen a una agricultura más eficiente, sostenible y resiliente, fomentando la colaboración entre startups, empresas, instituciones y el conjunto del ecosistema AgroTech.

AgroBank, compromiso financiero, social y de innovación

AgroBank, la línea de negocio agro de CaixaBank, es la primera entidad financiera del sector agroalimentario en España por presencia de oficinas y cuota de mercado. Presta servicio a 500.000 clientes, por lo que más de uno de cada dos agricultores y ganaderos de España es cliente de AgroBank. Su propuesta de valor supone un compromiso con el mundo rural desde los puntos de vista financiero, social y de innovación, articulado a través de tres ejes.

En el eje financiero, la apuesta de AgroBank por el sector agroalimentario ha supuesto que, en 2025, facilitara al conjunto de la cadena agroalimentaria más de 41.677 millones de euros en financiación. La línea de negocio de CaixaBank especializada en el sector agroalimentario cuenta con gestores especializados en 1.140 oficinas distribuidas en toda España, con presencia en todas las provincias, especialmente en municipios rurales.

En el eje social y en línea con su apuesta por el mundo rural, AgroBank está profundamente implicado en ayudar a superar algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector.

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Y para apoyar toda esta oferta de valor, la entidad ha lanzado AgroBank HUB, una plataforma para impulsar la innovación del sector agroalimentario. que relaciona de una manera, abierta y sencilla a los profesionales del sector y que tiene como objetivo contribuir a la transformación del campo español, impulsando la innovación, la sostenibilidad y reforzando la comunicación entre los distintos agentes del sector. Y que cuenta con una Tienda Agro con productos para el sector agroalimentario.