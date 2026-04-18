Sombra de corrupción en las elecciones de la UMU

Que las elecciones al Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) de este año 2026 iban a ser las más reñidas era algo que estaba claro desde el primer momento. La salida del rector José Luján para poner rumbo a la secretaría general de la patronal murciana Croem, adelantada por La Opinión el pasado mes de septiembre, abrió la veda para que los rectorables comenzaran a mover ficha, buscar apoyos y conformar al equipo con el que concurrirían a los comicios que se celebran el próximo martes, 21 de abril.

El camino ha sido largo, seis meses en los que las quinielas han ido creciendo y menguando hasta quedarse en los cinco aspirantes que concurren a las elecciones: Samuel Baixauli, Senena Corbalán, Guillermo Díaz, Alfonsa García y Alicia Rubio.

La campaña arrancó el 24 de marzo y finaliza mañana domingo, 19 de abril, con un paréntesis en medio por la Semana Santa y las Fiestas de Primavera. Han sido semanas de trabajo intenso de todas las candidaturas, en el que entre la propia comunidad universitaria han sorprendido las "zancadillas" de unos a otros, los dardos envenenados, acusaciones y enredos que están llegando a enturbiar el proceso, tal y como comenta el profesorado y otros trabajadores en los corrillos de pasillo y cafeterías.

En los últimos días ha ido creciendo la sospecha de actuaciones impropias de campaña electoral, unas actuaciones que esta semana han llegado a exponerse por escrito en la denuncia pública que un profesor de Prehistoria de la Universidad de Murcia lanzó el jueves en la red interna de anuncios de la UMU, un escrito dirigido a toda la comunidad universitaria y en el que se denuncia que profesores afines a una de las candidaturas -sin mencionar directamente cuál- han estado acompañando a grupos de alumnos al Registro repartiéndoles sobres para que ejercieran su derecho al voto anticipado.

Algo a lo que también hizo referencia Samuel Baixauli durante el 'minuto de oro' del debate celebrado el miércoles, donde aprovechó para dirigirse a los estudiantes para decirles "me he enterado que hay gente que os acompaña a votar, algo que también sucedía en mi época y con lo que puedes saber precisamente a quién no votar".

Voto anticipado

Aunque la votación física en primera vuelta está prevista para este 21 de abril, esta semana ha tenido lugar el plazo para solicitar y emitir el voto anticipado, que ha ido del 14 al 17 de abril, una situación que según se desprende de la acusación podría haber sido utilizada por algún candidato para aprovechar el voto del alumnado.

Tras la denuncia pública se encuentra Joaquín Lomba, profesor de Prehistoria del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Murcia, quien expone en ella bajo el título de 'Furor democrático' que en los últimos días ha visto cómo llegaban al Registro de la UMU, situado en el edificio Rector Soler del Campus de Espinardo, "grupos de estudiantes acompañados de profesores, que en algunos casos hasta les reparten los sobres que van a depositar de inmediato para ejercer su derecho al voto anticipado".

Joaquín Lomba afirma que con estas acciones están "arrastrando el nombre de esta institución por un fangal"

Lomba afirma que esta es una situación que llega a avergonzarle, "me produce ansiedad solo pensar que aún quedan días para la votación y que estas cosas estén pasando sin la garantía que da la presencia de presidentes y vocales de mesas e interventores", ya que al presentarse los votos en el Registro no existe la misma seguridad y control que puede haber en las urnas.

Este profesor hace incluso la reflexión de "en qué concepto tienen compañeros míos a su alumnado, al punto de llevarlos de la mano cuan necesitados de tutela, a pesar de su mayoría de edad, tratándolos como muy evidentemente no merecen. En qué medida consideran que el fin justifica los medios, pisoteando el más mínimo decoro que debería llevarnos a ser escrupulosos hasta el fanatismo en el respeto debido a la relación docente-estudiante". Al tiempo duda sobre el ejemplo que se da a la juventud y sostiene que esta actuación traspasa los muros de la universidad: "Qué imagen estamos dando en la calle, donde comentan, en las casas, a las que van a contarle lo sucedido a sus familias, arrastrando el nombre de esta institución por un fangal". Llegando a decir que esta actuación "es incompatible con aspirar a ser rector o rectora, pues no hay rectorado que valga este precio".

Todo apunta a una segunda vuelta La concurrencia de cinco candidaturas a las elecciones al Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) hace muy complicado, prácticamente imposible, que los comicios se resuelvan en la votación prevista para el martes 21 de abril. Para que ese día salga de las urnas el nombre del nuevo rector sería necesario que uno de los aspirantes lograra la mitad de los votos, algo difícil teniendo en cuenta la división de los apoyos que se espera debido al alto número de participantes. De no lograr uno de los candidatos a rector el 50% de las papeletas se iría a una segunda vuelta, lo que llevaría a la Junta Electoral a convocar una nueva votación una semana después, el 28 de abril, tal y como recoge el calendario electoral aprobado a principios del pasado mes de marzo. Antes, el 24 de abril, se deberían proclamar las dos candidaturas que irían a la segunda vuelta y que se volverían a medir en las urnas cuatro días después. La proclamación provisional se realizaría el 29 de abril, dando el día posterior para presentar reclamaciones, y la definitiva con el nombre del nuevo rector o rectora el 5 de mayo.

La denuncia realizada por Joaquín Lomba a través de la red interna de anuncios de la UMU se ve respaldada por personal del propio edificio Rector Soler, donde se encuentra el Registro, quienes dicen haberse visto sorprendidos esta semana por la "avalancha" de alumnos "en grupo" y el alboroto generado, sin ningún tipo de disimulo, "guiados por los propios profesores", algo que afirman no haber vivido en ninguna de las elecciones anteriores.

El docente de Prehistoria sostiene que se veía en la necesidad de plasmar esta situación por escrito, "para ir a votar con la conciencia tranquila" y pedía en su escrito a los candidatos a rector que se posicionaran públicamente sobre lo sucedido y "hagan un llamamiento a quienes les acompañan diciendo que esas acciones no les representan", ya que "no todo vale".

El escrito enviado el jueves por la tarde ha hecho reaccionar a los cinco candidatos al Rectorado, quienes han manifestado de inmediato su postura ante los señalamientos de que esta situación se estuviera produciendo.