Fallece Juan José Parilla, exjefe de Ginecología del Virgen de la Arrixaca

Uno de los referentes de la sociedad murciana, más concretamente del área de la sanidad, nos ha dejado este sábado. Juan José Parilla, exjefe de Ginecología del Hospital Virgen de la Arrixaca durante décadas, ha fallecido a los 82 años de edad.

Parrilla destacó desde sus inicios por una ambición científica poco común y una vocación inquebrantable por el progreso médico. Aunque nació en Torrent (Valencia) y comenzara a ejercer su actividad profesional en la capital valenciana, pronto emprendería su aventura en la Región de Murcia. Tras aprobar las oposiciones, obtuvo la plaza de Médico Adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia en el año 1979. Poco después, fue nombrado Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. En 1982, fue nombrado Catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Murcia.

Cirujano de extraordinaria destreza, su actividad asistencial se caracterizó por la excelencia técnica, el rigor clínico y una capacidad resolutiva que le convirtió en referente para generaciones de especialistas. Su liderazgo impulsó el desarrollo de servicios altamente cualificados y la incorporación de nuevas técnicas y enfoques clínicos en un momento clave para la evolución de la medicina moderna en España.

Dirigió 37 tesis doctorales y publicó más de 300 trabajos científicos, participando activamente en proyectos de investigación y en el desarrollo del conocimiento en su disciplina, con presencia en revistas internacionales de referencia como Human Reproduction.

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El Profesor Parrilla deja un legado científico, asistencial y docente de enorme magnitud. Su trayectoria fue clave para el desarrollo de la ginecología moderna en la Región de Murcia y contribuyó de manera significativa al progreso de la especialidad en España.