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Convocatoria de 1,2 millones de euros en ayudas para la cosecha verde
Las solicitudes a las subvenciones podrán presentarse hasta el próximo 29 de abril y permitirán actuar sobre cerca de 1.000 hectáreas de viñedo
La Comunidad Autónoma ha convocado 1,2 millones de euros en ayudas para la cosecha en verde, una medida de apoyo dirigida a los viticultores de la Región de Murcia, con el objetivo de favorecer el equilibrio del mercado y planificar la próxima vendimia en condiciones de estabilidad.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 29 de abril y está previsto que la convocatoria beneficie a unos 160 viticultores, con actuaciones sobre cerca de 1.000 hectáreas de viñedo.
La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó que «se trata de una ayuda fundamental para seguir respaldando al sector vitivinícola regional y garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda de cara a la vendimia de 2026».
Rubira subrayó que «esta medida ha demostrado su eficacia durante los últimos años, permitiendo a los viticultores regular su producción y afrontar cada campaña con mayor estabilidad y mejores expectativas comerciales».
La cosecha en verde consiste en la eliminación total o parcial de los racimos antes de su maduración, una actuación que permite reducir la producción cuando se prevé un exceso de oferta, contribuyendo así a mantener el equilibrio del mercado y a proteger la rentabilidad de las explotaciones.
La consejera señaló que «el objetivo es consolidar el trabajo realizado en campañas anteriores y asegurar que el esfuerzo del sector siga orientado a un mercado equilibrado, competitivo y sostenible».
Durante los tres últimos años, esta medida ha sido solicitada de forma continuada por los viticultores de la Región, que han encontrado en ella una herramienta eficaz para adaptar la producción a la demanda.
«Desde el Gobierno regional seguimos al lado del sector con medidas útiles, que responden a sus necesidades reales y que ayudan a reforzar su competitividad», añadió Rubira.
Las ayudas pueden solicitarse a través de la Sede Electrónica de la CARM.
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