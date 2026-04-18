Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte mujer embarazadaTiempo en MurciaPlanes pra el findeObras Ronda SurVirgen FuensantaRamoncín
instagramlinkedin

Agroex

Convocatoria de 1,2 millones de euros en ayudas para la cosecha verde

Las solicitudes a las subvenciones podrán presentarse hasta el próximo 29 de abril y permitirán actuar sobre cerca de 1.000 hectáreas de viñedo

La convocatoria beneficiará a unos 160 viticultores.

La convocatoria beneficiará a unos 160 viticultores. / CARM

La Opinión

La Opinión

La Comunidad Autónoma ha convocado 1,2 millones de euros en ayudas para la cosecha en verde, una medida de apoyo dirigida a los viticultores de la Región de Murcia, con el objetivo de favorecer el equilibrio del mercado y planificar la próxima vendimia en condiciones de estabilidad.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 29 de abril y está previsto que la convocatoria beneficie a unos 160 viticultores, con actuaciones sobre cerca de 1.000 hectáreas de viñedo.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó que «se trata de una ayuda fundamental para seguir respaldando al sector vitivinícola regional y garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda de cara a la vendimia de 2026».

Rubira subrayó que «esta medida ha demostrado su eficacia durante los últimos años, permitiendo a los viticultores regular su producción y afrontar cada campaña con mayor estabilidad y mejores expectativas comerciales».

La cosecha en verde consiste en la eliminación total o parcial de los racimos antes de su maduración, una actuación que permite reducir la producción cuando se prevé un exceso de oferta, contribuyendo así a mantener el equilibrio del mercado y a proteger la rentabilidad de las explotaciones.

La consejera señaló que «el objetivo es consolidar el trabajo realizado en campañas anteriores y asegurar que el esfuerzo del sector siga orientado a un mercado equilibrado, competitivo y sostenible».

Durante los tres últimos años, esta medida ha sido solicitada de forma continuada por los viticultores de la Región, que han encontrado en ella una herramienta eficaz para adaptar la producción a la demanda.

«Desde el Gobierno regional seguimos al lado del sector con medidas útiles, que responden a sus necesidades reales y que ayudan a reforzar su competitividad», añadió Rubira.

Noticias relacionadas

Las ayudas pueden solicitarse a través de la Sede Electrónica de la CARM.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cesárea de urgencia a una mujer embarazada que sufrió un atragantamiento en su casa de Beniel: madre e hijo están en la UCI de la Arrixaca
  2. Murcia se mete en el western: el rodaje de ‘Phil Weasley’ en Tabernas reabre el desierto al cine
  3. Ropa Nike y Adidas, a pocos minutos de Murcia: abre este fin de semana una gran feria outlet con descuentos de hasta el 80%
  4. La condena de la UE a Portugal por incumplir la protección de hábitats enciende las alarmas en la Región
  5. Un pueblo de Murcia con cuatro ríos, dos pantanos y una 'pequeña Petra' se cuela entre los más bonitos de España en 2026
  6. Ramoncín: '¿Qué es más importante, la libertad para tomarse cañas o la justicia de que todo el mundo tenga un lugar donde vivir?
  7. Críticas a los conciertos sobre el río Segura durante las Fiestas de Primavera de Murcia
  8. Una oportunidad única en la Región de Murcia: el primer festival de España de conserva gourmet llega con tapas, degustaciones y showcookings

Los cinco candidatos a rector de la Universidad de Murcia se pronuncian

Los cinco candidatos a rector de la Universidad de Murcia se pronuncian

Sombra de corrupción en las elecciones de la UMU

Más exigencias europeas, más costes: así afectará la nueva depuración a los usuarios del Segura

Más exigencias europeas, más costes: así afectará la nueva depuración a los usuarios del Segura

Una década del Mar Menor vista desde satélite: zonas críticas y cambios desde 2015 hasta una aparente estabilización

Una década del Mar Menor vista desde satélite: zonas críticas y cambios desde 2015 hasta una aparente estabilización

Desengaños

La "prioridad nacional" amenaza con convertirse en condición indispensable de Vox para firmar los Presupuestos 2026 en la Región

La "prioridad nacional" amenaza con convertirse en condición indispensable de Vox para firmar los Presupuestos 2026 en la Región

La tecnología LED nacida en Fuente Álamo que abre una nueva vía sostenible para combatir plagas

Convocatoria de 1,2 millones de euros en ayudas para la cosecha verde

Convocatoria de 1,2 millones de euros en ayudas para la cosecha verde
Tracking Pixel Contents