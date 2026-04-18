Los cinco candidatos a rector de la Universidad de Murcia se pronuncian

El escrito distribuido entre la comunidad universitaria el jueves por la tarde por el profesor Joaquín Lomba sobre la práctica que ha presenciado de profesores acompañando a alumnos a depositar el voto anticipado ante el Registro de la UMU ha tenido una respuesta inmediata por parte de los cinco candidatos al Rectorado en las elecciones del próximo martes sin que ninguno de ellos asuma responsabilidad en los hechos señalados.

Samuel Baixauli: "El acompañamiento en el momento de la votación vulnera la libertad de elección"

Samuel Baixauli recuerda en su mail de contestación que él mismo mencionó lo que estaba sucediendo públicamente en el debate del CEUM del miércoles. "Señalé entonces al estudiantado que este hecho debería servir como criterio para identificar a quién no se debería apoyar" y aunque afirma que "durante la campaña es legítimo exponer los argumentos que sustentan el apoyo a una candidatura y solicitar el voto para la misma; el acompañamiento en el momento de la votación vulnera la libertad de elección y perjudica seriamente la reputación de la universidad". Por lo que insiste en que "este tipo de prácticas no deben tener cabida en la universidad" y se suma a "su rechazo público".

Senena Corbalán: "Estas prácticas son incompatibles con la idea de universidad pública que defiendo"

En este mismo sentido, Senena Corbalán muestra su "rechazo a cualquier práctica que comprometa la limpieza, la libertad y la integridad del proceso electoral en nuestra universidad", ya que "la participación del estudiantado debe ser siempre libre, informada y respetuosa, sin presiones ni interferencias de ningún tipo. Actuaciones como las descritas no solo desvirtúan el sentido del voto, sino que también dañan profundamente la confianza en nuestra institución y en sus procesos democráticos". Corbalán apunta también que "estas prácticas son incompatibles con la idea de universidad pública que defiendo".

Guillermo Díaz: "Eso no es participación democrática, sino una forma de presión incompatible con cualquier proceso electoral"

El candidato Guillermo Díaz afirma que "los hechos descritos son inaceptables" y explica que "trasladar a estudiantes al registro para inducir o condicionar su voto vulnera el principio más elemental de libertad electoral y deteriora gravemente la imagen de la universidad. Eso no es participación democrática, sino una forma de presión incompatible con cualquier proceso electoral legítimo". En este sentido, dice en su respuesta que "estos hechos merecen una condena pública clara, firme y sin ambigüedades. La universidad no puede normalizar conductas que ensucian el proceso electoral y erosionan su legitimidad".

Alfonsa García: "Desde nuestra candidatura condenamos absolutamente ese modo de proceder. No lo toleramos"

Alfonsa García reconoce que se ha detectado inquietud en distintos foros sobre el desarrollo del voto anticipado en este proceso y sostiene que "condenamos de forma rotunda cualquier práctica que pueda comprometer, interferir o proyectar la más mínima sombra sobre la libertad del voto del estudiantado, la transparencia exigible en un proceso electoral universitario y el respeto debido a la relación entre el profesorado y el estudiantado. Instrumentalizar a quienes depositamos nuestra mayor responsabilidad académica y humana es una quiebra ética que no admite matices". Así, dice que "desde nuestra candidatura condenamos absolutamente ese modo de proceder. No lo compartimos y no lo toleramos".

Alicia Rubio: "Actuaciones como las descritas merecen una desaprobación pública inequívoca, firme y sin matices"

Por su parte, Alicia Rubio alude al "respeto institucional" y explica en su respuesta al escrito de Lomba que "cualquier actuación que pudiera interferir en la libertad de voto del estudiantado, o de cualquier otro miembro de la comunidad universitaria, debe ser rechazada con claridad y contundencia". Además, insiste en que "actuaciones como las descritas merecen una desaprobación pública inequívoca, firme y sin matices. La Universidad no puede aceptar comportamientos que comprometan la limpieza del proceso electoral y debiliten su credibilidad".