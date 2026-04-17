Un pueblo de Murcia con cuatro ríos, dos pantanos y una 'pequeña Petra' se cuela entre los más bonitos de España en 2026

Este municipio tiene algo de lo que muy pocos pueblos de España pueden presumir: cuatro ríos y dos pantanos que moldean su territorio, un arroz con Denominación de Origen que fue el primero en obtenerla en todo el país y un santuario excavado en la roca que muchos comparan con la mítica ciudad jordana de Petra. No es casualidad, entonces, que la revista Viajar haya puesto los ojos en este rincón del Noroeste murciano para elegirlo como el pueblo más bonito de la Región de Murcia en 2026.

La publicación, perteneciente al grupo editorial Prensa Ibérica (el mismo al que pertenece este periódico), elabora cada año un recorrido por las 52 provincias españolas en busca de los destinos que más merecen la pena. Destinos que, según sus redactores, destacan "por su encanto, por sus propuestas turísticas innovadoras o por demostrar, con hechos, que existe vida más allá del asfalto y los rascacielos".

Un paisaje moldeado por el agua

La geografía de Calasparra es, en sí misma, una invitación al viaje. Bañado por cuatro ríos y flanqueado por dos pantanos, el municipio ofrece una riqueza paisajística poco habitual en la Región. Su enclave privilegiado ha propiciado además un ecosistema singular: el descenso del río Segura a través del Cañón de Almadenes transcurre por un Espacio Natural Protegido de Bosque de Ribera donde habitan algunas de las últimas nutrias de Murcia, junto a una gran variedad de aves acuáticas.

Santuario Virgen de la Esperanza. / Ayuntamiento de Calasparra

Para los amantes de la aventura, el catálogo de actividades es amplio: desde la espeleología y el barranquismo entre cañones y cuevas hasta la visita a pinturas rupestres y yacimientos arqueológicos que recorren siglos de historia.

La cueva más grande de Murcia y una 'pequeña Petra'

Bajo tierra, Calasparra también guarda sus secretos. La Cueva del Puerto es la cueva horizontal más extensa de toda la Región de Murcia: nueve kilómetros de galerías formadas por materiales del Cretácico Superior, con paredes recubiertas de estalactitas y estalagmitas (formaciones que, como curiosidad, tardan cien años en crecer apenas un centímetro).

Y en la superficie, entre sus rincones más singulares, destaca el Santuario de la Virgen de la Esperanza, excavado directamente en la roca e integrado en la cueva de tal forma que la revista Viajar lo describe como la 'pequeña Petra' murciana.

Uno de los 52 pueblos imprescindibles de España

Calasparra aparece en la lista junto a otros 51 municipios seleccionados, uno por cada provincia, por un equipo de redactores de Viajar que ha recorrido varias comunidades autónomas para configurar lo que la publicación llama "el listado definitivo de todos los lugares que cualquier viajero no debe perderse" en 2026. Entre los elegidos figuran nombres como Frigiliana (Málaga), Comillas (Cantabria), Morella (Castellón) o Zahara de la Sierra (Cádiz).

Noticias relacionadas

Un reconocimiento que, para Calasparra, no hace sino confirmar lo que muchos murcianos ya saben: que este municipio del Noroeste es mucho más que arroz.