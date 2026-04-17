El PSOE defiende que la Delegación del Gobierno ha dado instrucciones "con la máxima transparencia" a los ayuntamientos para la regularización de migrantes

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, criticó este viernes la "hipocresía" del Partido Popular, que "está compitiendo con Vox en el discurso de odio y xenofobia", y recordó al popular Joaquín Segado que los gobiernos del PP, como el de Aznar, ya hicieron varias regularizaciones de inmigrantes, incluso más numerosas que la que se está llevando a cabo ahora. Fernández lo dijo en respuesta a la denuncia previa de los populares sobre los 'daños colaterales' que, aseguraron, sufrirá la Región de Murcia debido al "colapso" de las oficinas administrativas y dependencias municipales.

Explicó que la regularización administrativa "es un paso imprescindible para la plena integración" de personas que ya viven entre nosotros y que "es clave que puedan ejercer sus derechos y obligaciones" en plenas facultades.

Fernández aseguró que la Delegación del Gobierno ha transmitido las instrucciones del proceso a todos los ayuntamientos con la máxima transparencia. "Se ha enviado un comunicado a todos los ayuntamientos y medios de comunicación en el que se explican todos los detalles, y la Delegación del Gobierno está trabajando permanentemente para resolver cualquier tipo de duda o de incidencia que puedan tener los consistorios", aseguró en defensa del delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas.

Responden que se está trabajando "permanentemente para resolver cualquier tipo de duda o de incidencia que puedan tener los consistorios"

También recordó que se han reforzado los servicios de la Administración del Estado para garantizar la cobertura del proceso, con turnos extra para poder atender a todas las personas.

"El PP pide precisamente que no se haga una regularización masiva y sin control. Todos los informes que se están pidiendo son para garantizar que todas las personas inmigrantes que se regularicen cumplan con los requisitos. Es necesario pedir informes para que todo se haga con las garantías legales que se necesitan para un proceso tan serio como este", señaló.

Carmina Fernández, portavoz del Grupo Socialista. / PSRM

"Control para que no sea un proceso desordenado"

En este sentido, destacó la necesidad de que, por justicia, estas personas tengan derechos y, por supuesto, obligaciones, como todos los ciudadanos de este país, porque también es necesario para la economía de España. "Es imprescindible el control para que no sea un proceso desordenado. Para ello, estas personas tienen que aportar documentación, con informes de arraigo, vulnerabilidad y policiales, y las administraciones tienen la obligación de colaborar", añadió.

La portavoz socialista recordó que se trata de un proceso con legitimidad social, porque toma el testigo de una Iniciativa Legislativa Popular que fue respaldada con más de 700.000 firmas y que apoyan más de 900 asociaciones; política, porque la toma en consideración de esta Iniciativa contó con 310 votos a favor en el Congreso de los Diputados, y económica, por el respaldo manifiesto de los agentes sociales y sectores productivos vitales, como la construcción, la agricultura y la ganadería, y el transporte, que llevan tiempo pidiendo públicamente esta medida. Además, afirmó que se trata de un procedimiento reglado dentro del marco de la Ley de Extranjería, que cuenta con todas las garantías de legalidad y seguridad jurídica, y ha remarcado que España sigue liderando la defensa de la justicia social y los derechos humanos.