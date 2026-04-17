El calor gana terreno en la Región: así viene el tiempo este fin de semana

La Región de Murcia encara un fin de semana de estabilidad atmosférica y cielos mayoritariamente despejados, pero con un protagonista claro que irá ganando terreno conforme avancen los días: el ascenso de las temperaturas.

Tras un viernes de transición, con cielos poco nubosos y algunas nubes altas, el ambiente ya empieza a anticipar el cambio. Aunque las máximas apenas varían en esta jornada (con Murcia rondando los 29 grados o Cartagena en los 23), la sensación será de ligera subida térmica, especialmente durante las horas centrales del día, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Niebla en la costa el sábado

El sábado mantendrá una línea muy similar en lo meteorológico, con cielos poco nubosos y presencia de nubes altas, además de posibles brumas y bancos de niebla matinales, especialmente en zonas cercanas al Mar Menor. Sin embargo, el termómetro comenzará a dar señales más claras de ascenso en el interior: Lorca alcanzará los 28 grados y Caravaca se situará en torno a los 27, mientras Murcia se mantendrá cerca de los 29.

Termómetros en ascenso el domingo

Será el domingo cuando esa sensación de tiempo plenamente primaveral se consolide. Los cielos despejados dominarán prácticamente toda la jornada y las temperaturas seguirán en una línea suave pero ascendente. Murcia llegará a los 30 grados, una cifra que empieza a recordar más al inicio del verano que a mediados de abril. Cartagena subirá ligeramente hasta los 24 grados, mientras que en el interior, localidades como Caravaca o Lorca se moverán entre los 28.

Más calor el lunes

El lunes, aunque ya fuera del fin de semana, reforzará esta tendencia. Las máximas volverán a subir y Murcia podría alcanzar los 31 grados, con un ambiente claramente cálido para esta época del año. El resto de la Región también notará ese repunte, con valores cercanos a los 29 grados en Lorca o los 25 en la costa.

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En conjunto, se trata de un episodio de estabilidad y temperaturas en ascenso progresivo que invita a sacar la ropa más ligera y a alargar las tardes al aire libre. Eso sí, las mañanas seguirán dejando algunas brumas y bancos de niebla en puntos concretos. Un fin de semana, en definitiva, para disfrutar del buen tiempo… y empezar a asumir que el calor ya asoma por la puerta.