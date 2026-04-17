El nuevo hito del Corredor Mediterráneo con el viaducto de Alhama superando las pruebas de carga con camiones: "Es espectacular"

Un nuevo hito del avance del Corredor Mediterráneo a su paso por la Región de Murcia. Las pruebas de carga realizadas con camiones en el viaducto de Alhama tuvieron lugar este jueves en lo que se considera como infraestructura clave de la línea de Alta Velocidad.

Las imágenes difundidas por el ministro Óscar Puente en su cuenta de X muestran el ensayo de resistencia del tablero del viaducto mediante el paso de vehículos pesados, una práctica habitual en obras de Alta Velocidad para comprobar deformaciones y comportamiento de la estructura antes de su puesta en servicio. "¿Habíais visto alguna vez algo así? Seguro que no. Es espectacular", preguntaba y se respondía el propio ministro de Transportes en la red social.

Aunque en un primer momento Óscar Puente situaba en Totana este viaducto, lo cierto es que pertenece a Alhama. La propia alcaldesa alhameña, la socialista Rosa Sánchez, 'corregía' al ministro en redes: "Con tantas obras importantes que estáis impulsando en la Región en estos momentos, es normal que por un instante se crucen los nombres", le escribía a Puente, quien le respondía disculpándose.

El viaducto forma parte del tramo de la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, integrado en el Corredor Mediterráneo, uno de los ejes estratégicos del sistema ferroviario español. Estos trabajos avanzan en paralelo desde principios de marzo hasta el próximo mes de mayo con la ejecución de túneles y plataformas ferroviarias en la zona.

Según el Ministerio de Transportes, estas pruebas permiten validar el cumplimiento de los estándares de seguridad y durabilidad exigidos en infraestructuras ferroviarias de gran capacidad. La obra del viaducto de Totana es una de las estructuras singulares del trazado por su longitud y complejidad técnica, diseñada para soportar tráfico ferroviario.

Cabe recordar que esta conexión Murcia-Almería, "eje estratégico del Corredor Mediterráneo y primera conexión ferroviaria entre ambas capitales" para Adif, cuenta con una inversión total de 3.600 millones de euros. Desde el Administrador Ferroviario añaden que recientemente se ha autorizado la licitación del montaje de vía entre Lorca y Vera, que se suma al montaje de vía en los tramos Vera-Almería y Nonduermas-Lorca San Diego, ya adjudicado.