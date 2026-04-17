Las mujeres con adicciones tardan 10 años más en pedir ayuda e iniciar un tratamiento

Las mujeres con adicciones tardan, de media, hasta diez años más que los hombres en solicitar ayuda o iniciar un tratamiento. Este es uno de los datos puestos de relieve durante la celebración en Murcia del Congreso Nacional de UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, que reúne en la capital de la Región desde este jueves a más de 200 profesionales y expertos en adicciones y que en esta ocasión gira sobre la perspectiva de género y la atención a los usuarios en función de si son hombres o mujeres.

Durante la jornada inaugural, la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda, subrayaba en su intervención por videoconferencia que cuando se puso en marcha ese plan nacional en el año 1985, en plena crisis por el consumo de heroína, la perspectiva de género quedó "invisibilizada" y la atención a mujeres quedó marcada por un doble estigma que no ha terminado de borrarse en estas cuatro décadas.

Esto llega a que las mujeres tarden más en llegar a los recursos de ayuda que los hombres, lo que implica también la cronificación del problema, sostiene Elisabet Ortega, vicepresidenta de UNAD.

Bajo el título 'Intervenir para la igualdad: Género, Violencia y Adicciones con enfoque interseccional', el congreso analiza la relación entre desigualdad, violencia y adicciones.

Según los datos compartidos por UNAD, solo el 22% de las personas atendidas en la red por adicciones con sustancia son mujeres, porcentaje que asciende al 24% en el caso de las adicciones sin sustancia. Desde la organización señalan que estas cifras no reflejan una menor incidencia, sino las dificultades que encuentran las mujeres para acceder y mantenerse en los tratamientos.

Entre las principales barreras destacan el estigma social, la carga de los cuidados, la dependencia económica, el miedo a perder la custodia de hijos e hijas o la falta de recursos adaptados.

Ortega estuvo acompañada ayer en la inauguración por la gerente del Servicio Murciano de Salud, Isabel Ayala Vigueras, y la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres Díaz, quienes manifestaron su compromiso con las personas con adicciones y destacaron los avances que tanto a nivel local, como autonómico se están dando para fomentar hábitos saludables y prevenir conductas adictivas, sobre todo en población menor.

El 80% de las afectadas por adicciones ha sido víctima de violencia de género

Ayala detalló que la Comunidad ha reforzado su red de atención a las adicciones mediante una estrecha colaboración con las 12 entidades de la Región integradas en la Red nacional de Atención a las Adicciones UNAD y las 17 que forman la Federación regional UMAD, al tiempo que dio a conocer que el pasado año la Red de Atención a las Adicciones atendió a cerca de 3.000 personas con un enfoque prioritario en la perspectiva de género y los colectivos vulnerables. Destacan, por ejemplo, programas específicos para mujeres víctimas de violencia de género, así como intervenciones en el ámbito jurídico-penal y en entornos de prostitución. "La gestión compartida con los equipos de salud mental permite que el tratamiento se adapte a necesidades específicas como la patología dual o la exclusión social", explicó la gerente del SMS.

Violencia de género y adicciones

En el Congreso se ha puesto de manifiesto también la estrecha relación entre violencia y adicciones, evidenciando que se trata de realidades "profundamente" interconectadas.

Según los datos de UNAD, alrededor del 80% de las mujeres en tratamiento por adicciones con sustancia y el 70% de las mujeres con adicciones sin sustancia han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida.

Estos datos reflejan cómo la violencia puede actuar como causa, consecuencia o factor de mantenimiento de la adicción, lo que hace imprescindible abordar ambas realidades de manera conjunta. "Hablar de adicciones es hablar de salud, pero también de vulnerabilidad, de trayectorias vitales atravesadas por desigualdades y, en demasiadas ocasiones, de violencia", destacaba el presidente de UNAD, Luciano Poyato, quien considera que al igual que las adicciones no afectan a todas las personas por igual, no pueden tener respuestas iguales.

Otro de los mensajes centrales de la inauguración fue la necesidad de reforzar la prevención. "Sabemos que la prevención funciona, que reduce riesgos y mejora la vida de las personas, pero sigue sin ocupar el lugar central que debería tener", señaló Poyato.

Recursos específicos para mujeres en Murcia

El Congreso ha abordado la necesidad de revisar los modelos de atención, tradicionalmente diseñados desde enfoques masculinizados, para adaptarlos a las necesidades reales de las mujeres.

En el caso de Murcia, la vicepresidenta de UNAD afirma que en esta comunidad hay ya recursos específicos dirigidos a mujeres, con centros de día y comunidades terapéuticas, pero sostiene que "no son suficientes", por lo que anima a seguir trabajando en esta línea.