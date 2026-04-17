Las feministas de la Región de Murcia piden a la Asamblea que reaccione ante la llamada a la violencia de Vox

Las polémicas palabras del diputado de Vox Antonio Martínez Nieto siguen resonando. "Tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia", dijo durante el Pleno del pasado miércoles. Este viernes, la Asamblea Feminista de la Región de Murcia (AFRM) ha denunciado sus declaraciones y subraya que "no se trata de un exceso verbal ni de una mala interpretación, sino de un hecho de especial gravedad institucional, al introducir la violencia como categoría en el discurso político desde la tribuna parlamentaria, lo que resulta incompatible con los principios del Estado de derecho".

Al día siguiente de su intervención, el diputado de Vox quiso aclarar que, "en ningún caso", se refería a ningún tipo de agresión física ni a la violencia material, rechazando de forma tajante cualquier manifestación de violencia. En este sentido, explicó que su intervención se refería exclusivamente a una resistencia firme, decidida e intransigente en el terreno de las ideas, la ley, la cultura y la movilización social, en el marco del debate político y legislativo sobre la vida y los cuidados paliativos. "Ni siquiera la presidenta de la Asamblea Regional me dijo que había que rectificar. Entendió perfectamente que mis palabras estaban en el terreno y en el ámbito de la lucha cultural", añadió.

La AFRM pide que la Comisión del Estatuto del Diputado "evalúe si la intervención se ajusta al Código ético"

Este último punto es el que la AFRM quiere cambiar. Para ello exige, además de la "rectificación inmediata" de Martínez Nieto, la "condena expresa" por parte de todas las fuerzas políticas, la "reafirmación institucional" del rechazo a cualquier forma de violencia en el ámbito político y que la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional "evalúe si esta intervención se ajusta al Código ético vigente en la Cámara".

Además, la AFRM ha abierto un proceso de recogida de adhesiones a un comunicado de repulsa, dirigido a organizaciones, colectivos, instituciones y personas individuales.

Comunicado feminista ante la llamada a la "violencia" contra el aborto y la eutanasia de un diputado de Vox en la Región de Murcia Comunicado feminista ante la llamada a la "violencia" contra el aborto y la eutanasia de un diputado de Vox en la Región de Murcia

La organización feminista considera que la matización del diputado no solo no corrige lo sucedido, sino que lo agrava al "banalizar" el uso del término violencia y contribuir a su normalización en el debate político.

"Nombrar la violencia desde una institución es cruzar una línea roja democrática", señalan desde la Asamblea Feminista, que advierte del riesgo de deterioro del debate público y de erosión de las instituciones.

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En este sentido, la AFRM recuerda que los derechos como el aborto y la eutanasia han sido aprobados democráticamente y forman parte del ordenamiento jurídico vigente.