Los empresarios alertan de que el inminente cierre de la N-345 durante mes y medio dejará "totalmente aislado" a Portmán

El corte de la carretera N-345 que une de forma directa La Unión con Portmán durante mes y medio por las obras que va a acometer el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para cambiar el asfalto levanta también ampollas entre los empresarios locales.

La Federación de Asociaciones de Empresarios y Profesionales de La Unión (Faepu) echó este viernes más leña al fuego después de que ya se opusiese hace unos días el Ayuntamiento contra la decisión del Ministerio que dirige Óscar Puente de proceder al corte total durante este periodo de tiempo.

Esta vía, recuerdan los empresarios, representa la única conexión directa entre el casco urbano de La Unión y la población de Portmán, y su cierre está previsto para un periodo de un mes y medio debido a la ejecución de obras de mantenimiento. El presidente de Faepu, Carlos Bernabé, manifestó de forma contundente su "frontal oposición" a que el pueblo de Portmán quede totalmente aislado "de manera injustificada". Este aislamiento efectivo -que se prolongará durante más de seis semanas- supone "un golpe crítico para el tejido económico local y la movilidad de toda la ciudadanía".

La patronal local advierte de un impacto crítico en comercios, hostelería e incluso "riesgos sanitarios" para los vecinos

Como medida de presión inmediata la federación empresarial unionense hizo oficial que ha presentado sendos escritos este jueves día 16. Uno dirigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y, otro, a la Demarcación de Carreteras del Estado en la Región de Murcia, para que conste en acta su rechazo y la exigencia de soluciones alternativas.

Bernabé señala que la solución pasa por un «auténtico arreglo que resuelva los problemas de seguridad de la considerada cuarta carretera más peligrosa de España por su siniestralidad y no realizar simples reasfaltados en algunos tramos que, en la práctica, no solventan nada».

"Pérdida masiva de clientes"

Faepu considera que la medida es absolutamente desproporcionada. En los escritos que ha presentado manifiesta que el corte total generará perjuicios difícilmente reparables para el sector hotelero, hostelero y comercial de Portmán.

«Esta situación va a conllevar la pérdida masiva de clientes y la caída de la actividad comercial; graves dificultades logísticas y de suministro para los negocios; también riesgos sanitarios, al dificultar el traslado urgente de pacientes hacia centros hospitalarios; y afectará a trabajadores y estudiantes que dependen diariamente de esta infraestructura esencial».

Ante esta situación FAEPU insta a la Administración a adoptar sistemas de tráfico alternativo o ejecución de obras por tramos, que permitan compatibilizar las mejoras en la vía con el mantenimiento de la conectividad de Portmán. «Resulta inaceptable someter a la población a un aislamiento de esta magnitud cuando existen alternativas técnicas viables, las cuales evitarían un perjuicio innecesario y letal para el tejido empresarial del municipio», concluyen desde la patronal unionense.

Croquis de las obras previstas en la N-345 en las próximas semanas. / Ministerio de Transportes

¿Cuándo arranca el corte?

Justo este mismo viernes el Ministerio anunciaba que iniciaba estas obras de rehabilitación con asfalto sostenible, incluido en el plan para cambiar hasta 23 kilómetros de carreteras regionales por 4,27 millones de euros. Del total del dinero que se destinarán, 1,91 millones se invertirán en la N-345 y 2,36 millones en la N-342 para reforzar la conexión entre Lorca y Puerto Lumbreras.

El Ministerio también señaló que desde las 08.00 horas del lunes 20 de abril hasta el 15 de mayo, se producirá el corte total de la carretera N-345 en ambos sentidos. "Para asegurar la fluidez del tráfico, se habilitará un itinerario alternativo, debidamente señalizado, a través de la carretera municipal N-332 y las carreteras autonómicas RM-F43, RM-12 y RM-314", explican fuentes del departamento que dirige Óscar Puente.