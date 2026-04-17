Educación medirá el nivel de Lengua y Matemáticas de 38.000 alumnos murcianos el próximo mes

Conocer el nivel de los alumnos en asignaturas clave del currículum escolar como son Lengua y Literatura y Matemáticas es el objetivo de las pruebas de diagnóstico que desarrolla de forma anual la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia y que arrancan en todos los centros de Primaria e institutos de la comunidad la primera semana de mayo.

En esta ocasión serán más de 38.000 estudiantes los que se someterán a los ejercicios diseñados de estas dos materias, alumnos que corresponden a los cursos de 4º de Primaria y 2º de Secundaria (ESO). Por lo que se prevé que este viernes se publiquen las instrucciones para la celebración de las pruebas y sean remitidas a los directores de los centros educativos.

El calendario previsto contempla que las pruebas se realicen en todos los centros educativos de la Región que imparten Primaria y Secundaria y serán los días 6 y 7 de mayo para 17.977 alumnos de cuarto curso de Primaria; y los días 20 y 21 de mayo a 20.347 alumnos de segundo de la ESO.

Los exámenes se realizarán el 6 y 7 de mayo en Primaria y el 20 y 21 de mayo en ESO

Tanto en Educación Primaria como en Secundaria se realizará una única prueba, en formato digital. Esta se realizará en ordenador (sobremesa, portátil, Chromebook, etc) o tableta con conexión a internet y tendrá una duración de 60 minutos. La dirección del centro educativo y los docentes responsables de la realización de las pruebas se responsabilizarán de mantener la confidencialidad.

La Consejería de Educación recuerda que la realización de la prueba es obligatoria para todo el alumnado de 4º de Primaria y 2º de la ESO y los estudiantes que no hayan asistido al centro durante la fecha asignada para la aplicación de la prueba, deberá realizarla en una de las fechas destinadas a incidencias. El objetivo final nunca ha sido establecer un ranking de centros o alumnos sino realizar una evaluación de carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus familias.

Informe interno y confidencial de cada centro

Por ello, una vez finalizadas las pruebas y analizados los resultados, Educación pondrá a disposición de cada centro educativo, de forma interna y confidencial, un informe indicativo del nivel obtenido por el centro en la evaluación de diagnóstico y los informes individualizados para las familias del alumnado evaluado que hayan completado con anterioridad el cuestionario de contexto. Los centros educativos tendrán en cuenta los resultados de estas evaluaciones de diagnóstico en el diseño de sus planes de mejora.

El consejero de Educación, Víctor Marín, explica que "son pruebas censales y de carácter diagnóstico que se aplicarán a la totalidad del alumnado matriculado en el 4º de Primaria y en 2º de Secundaria de los centros educativos de la Región de Murcia, que no influyen en el expediente académico del alumnado pero que nos permiten obtener una radiografía del sistema educativo regional, para diseñar planes de mejora y programas educativos e ir adaptando las medidas que se implantan desde el Gobierno regional".

Los resultados ayudan a los centros educativos a aplicar planes de mejora

Las pruebas se hacen desde 2015, se dejaron de hacer por la pandemia y se retomaron el curso pasado.

Recuerda la Consejería que esas pruebas están recogidas en la Ley de Educación y desde el curso pasado están adaptadas a lo que marca la Lomloe en los artículos 21, 29 y 144, que rigen la evaluación de diagnóstico. En años anteriores a la pandemia se hicieron también las pruebas en 3º de Primaria y 4º de la ESO, pero ahora se realizan en 4º y 2º. Sobre las materias analizadas, desde el curso 2023-2024 se evalua Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, pero en otras ocasiones se han evaluado competencias en Lengua Extranjera y Competencia Digital.

Al mismo tiempo, también durante el mes de mayo se celebrarán las pruebas de diagnóstico que lleva a cabo el Ministerio y que en un volumen mucho menor -ya que afecta a unos 2.000 alumnos de Primaria de la Región- y en las que se miden las competencias en comunicación lingüística, tecnología e idiomas.