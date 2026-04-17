Los 'daños colaterales' de las "largas colas" por la regularización de migrantes: "Más retrasos en trámites de dependencia o infancia"

Las "colas interminables y sin precedentes" durante los últimos días en los ayuntamientos y servicios públicos de la Región de Murcia para acceder al proceso de regularización de migrantes, con trabajadores "actuando a ciegas" y "sin instrucciones" en las oficinas de política social y en los registros municipales -donde varias de las documentaciones que hay que remitir a las oficinas de Extranjería se están tramitando a través de las ventanillas únicas de los distintos municipios- dejarán distintos 'daños colaterales', con más retrasos en trámites urgentes como los de la dependencia o los problemas en infancia.

Así lo alertó este viernes el vicesecretario general de Organización, Comunicación y Electoral del PP en la Región, Joaquín Segado, junto al presidente de la Federación de Municipios de la Región y alcalde de Ulea, Víctor Manuel López: "La frivolidad, la improvisación y la imprevisión del Gobierno de Pedro Sánchez está llevando a nuestros ayuntamientos y a los servicios públicos a un caos".

El proceso de regularización, que se abrió de forma telemática este jueves y que se pondrá en marcha presencialmente este próximo lunes, ya está obligando a "desviar recursos municipales para atender a otros ciudadanos que no residen regularmente aquí", advirtió Segado.

De hecho, tanto este jueves durante todo el día como este viernes por la mañana se veían largas colas en los consulados de los distintos países, consistorios y en oficinas administrativas de ciudadanos extranjeros interesados en regularizar su situación y obtener el permiso de residencia en nuestro país.

Lamentan la falta de instrucciones sobre el proceso a unos empleados públicos que trabajan "a ciegas"

Para los populares, el Gobierno de España "ha aplicado una política migratoria improvisada que primero genera el problema, después intenta presentar la solución como si fuera un gesto humanitario, señala a quien discrepa, y la realidad es que todo es un caos para los servicios públicos".

A modo de ejemplo, el vicesecretario general de los populares murcianos se preguntaba si la policía municipal de un municipio tiene que encargarse de "poner orden y regular las colas" en estos espacios donde los migrantes interesados en presentar la solicitud tienen que acudir, se verán obligados a "desatender los servicios ordinarios de seguridad que estaba desarrollando".

"Lucas no ofrece una sola respuesta operativa"

Segado señaló que la situación en la Región de Murcia se está "agravando" porque el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, "no ha ofrecido a los ayuntamientos ni a los profesionales que trabajan en ellos una sola respuesta operativa, ni un plan de coordinación, ni los medios necesarios para afrontar esta avalancha que se está viviendo en nuestros municipios".

Por último, preguntó a Lucas "qué servicios tienen que dejar de prestar los ayuntamientos de la Región de Murcia para poder atender a las miles de personas que nos ha mandado Pedro Sánchez a través de ese decreto de regularización masiva".

Víctor López y Joaquín Segado, este viernes durante la rueda de prensa en la sede del PP en Murcia. / L. O.

"Apagón informativo"

Por su parte, Víctor Manuel López, también tomó la palabra para denunciar el "apagón informativo" que sufren los alcaldes murcianos y que se sienten "totalmente abandonados" al no haber recibido "comunicación por parte de la Delegación del Gobierno para hacer una planificación real y, desde luego, una coordinación tan necesaria en un momento histórico ante una regularización sin precedentes en el territorio nacional".

El tiempo correo en contra: la "avalancha" de personas ante unos recursos escasos para hacer frente a la situación, la "falta de información" y un periodo para recabar toda la documentación necesaria y presentar las solicitudes hasta el 30 de junio hace que se cuestione si será posible hacerlo antes de la fecha de vencimiento.

"¿Qué va a pasar ante posibles retrasos cuando se acerque la fecha límite y haya personas que, sabiendo que tienen la oportunidad de regularizar su situación en España, no puedan cumplir los objetivos por el vencimiento? Todo eso, en otras comunidades autónomas como en Cataluña, la Delegación del Gobierno ya lleva semana y media trabajándolo", lamentó el regidor uleano.

La Federación de Municipios exigirá una "reunión inminente" con Francisco Lucas el próximo lunes

Desde la Federación de Municipios de la Región aseguran que se han encontrado con "innumerables llamadas" de regidores alertando del "colapso" en las principales dependencias municipales. Asimismo echó en falta que los funcionarios no tengan aún conocimiento sobre cómo se deben confeccionar los certificados de vulnerabilidad, así como la creación de grupos de trabajo para la resolución de los distintos conflictos que se van a presentar en los 45 municipios de aquí al 30 de junio.

López aseguró que convoca para el próximo lunes a los representantes en el comité y la comisión ejecutiva de la Federación de Municipios donde solicitarán una "reunión inminente" con Francisco Lucas "con el fin de planificar, de homogeneizar y de trabajar de forma unitaria y conjunta los 45 ayuntamientos de la Región".

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"Hablamos de personas que van a regularizar su situación, y debe hacerse de forma que no se sientan discriminadas ni presionadas por el tiempo, sino que se lleve a cabo de manera homogénea, en una línea clara, trabajando de forma conjunta para gestionar esta situación de la mejor manera posible", reiteró.