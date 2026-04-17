Campaña de la Renta 2025: Hacienda permitirá deducirse las gafas y las lentillas en la declaración si cumplen estos requisitos

Hacer la declaración de la Renta no es precisamente un trámite sencillo. Entre los tramos estatales, las deducciones autonómicas y los requisitos que hay que cumplir para acceder a cada una de ellas, es fácil perderse (y más fácil todavía dejar dinero sobre la mesa sin saberlo). Por eso conviene ir con los deberes hechos antes de sentarse frente al borrador, especialmente si vives en la Región de Murcia, donde esta campaña llega cargada de novedades.

Y entre esas novedades hay una que va a interesar, y mucho, a los padres y madres murcianos: Hacienda autonómica permitirá deducirse los gastos en gafas, lentillas y líquido de limpieza de los menores de 12 años. Una medida con un marcado perfil familiar que, eso sí, tiene sus condiciones y sus límites, como todo en el mundo fiscal.

Gafas y lentillas para los más pequeños: así funciona la deducción

La deducción cubre el 30% de los gastos en cristales correctores, lentillas graduadas y líquidos de mantenimiento destinados a niños que no hayan cumplido los 12 años. El límite máximo fijado es de 100 euros anuales, lo que significa que la desgravación real no puede superar los 30 euros por declaración.

No es una cantidad que vaya a cambiar la vida de nadie, pero tampoco hay que despreciarla. Cualquier padre que haya tenido que comprar unas gafas infantiles en el último año sabe perfectamente lo que cuestan, y recuperar una parte de ese gasto a través de la declaración siempre es bienvenido.

Lo importante es guardar los tickets y las facturas que acrediten esos gastos. Sin justificantes, no hay deducción que valga.

Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. / Marta Fernández / Europa Press

Murcia, segunda comunidad con más deducciones fiscales del país

Esta medida no llega sola. La declaración de la Renta de este ejercicio incorpora hasta siete nuevas deducciones autonómicas para los contribuyentes murcianos que, sumadas a las 20 que ya existían, convierten a la Región en, según palabras del consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, "la segunda comunidad con más deducciones fiscales y la primera en la que estas afectan en mayor medida a las familias".

Un catálogo fiscal amplio que, sin embargo, tiene su trampa: cuantas más deducciones existen, más complejo se vuelve el proceso y mayor es el riesgo de no aprovecharlas todas. Por eso, en muchos casos, lo más recomendable es ponerse en manos de un gestor o asesor fiscal que conozca bien las particularidades de la normativa murciana.

Estas son el resto de novedades que entran en juego esta campaña:

Práctica deportiva : deducción del 30% de los gastos en actividades deportivas, con un tope de 150 euros al año. Los mayores de 65 años tienen ventaja: pueden deducirse hasta el 100% dentro de ese mismo límite.

: deducción del 30% de los gastos en actividades deportivas, con un tope de 150 euros al año. Los mayores de 65 años tienen ventaja: pueden deducirse hasta el 100% dentro de ese mismo límite. Gastos veterinarios : el 30% de lo gastado en el veterinario, con un máximo de 100 euros anuales.

: el 30% de lo gastado en el veterinario, con un máximo de 100 euros anuales. Compra de vehículo eléctrico : deducción con un límite de 7.000 euros para quienes adquieran un coche eléctrico u otro transporte de estas características.

: deducción con un límite de 7.000 euros para quienes adquieran un coche eléctrico u otro transporte de estas características. Instalación de puntos de recarga : complementaria a la anterior, con un techo de 4.000 euros anuales.

: complementaria a la anterior, con un techo de 4.000 euros anuales. Enfermedades raras : deducción específica de hasta 300 euros anuales para quienes padezcan estas enfermedades o tengan a su cargo a alguien en esa situación.

: deducción específica de hasta 300 euros anuales para quienes padezcan estas enfermedades o tengan a su cargo a alguien en esa situación. Inversión en economía social: las aportaciones a entidades de este tipo podrán deducirse al 20%, con un límite anual de 4.000 euros.

Por qué conviene revisar el borrador con lupa

La Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes el borrador de la declaración, pero ese documento no siempre recoge todas las deducciones autonómicas a las que uno tiene derecho. El sistema no es infalible, y hay beneficios fiscales que no aparecen de forma automática y que el contribuyente tiene que introducir manualmente.

Dicho de otra forma: aceptar el borrador tal cual, sin revisarlo, puede salir caro. En la Región de Murcia el nivel de aprovechamiento de estas deducciones es muy bajo. Según apuntó el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), solo 68.332 personas aplicaron alguna deducción autonómica. Esta cifra, cerca de un 9% de los declarantes, refleja un "gran desconocimiento para los contribuyentes" para el sindicato.

Por esta razón, tomarse el tiempo necesario para repasar cada apartado (o de delegar esa tarea en un profesional) puede suponer una diferencia notable en el resultado final de la declaración. En Murcia, con el menú de deducciones que hay sobre la mesa esta campaña, más que nunca.