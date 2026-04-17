La Airef estima un déficit en la Región en 2026 del 1,3 % del PIB y una deuda del 30,3 %

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que este 2026 el déficit público del Gobierno murciano se irá al 1,3 % del producto interior bruto (PIB) regional y la deuda, al 30,3 % de esa riqueza, cuando la autonomía estimaba que aquel fuera del 0,1 %.

En un informe elaborado este miércoles y remitido a los medios de comunicación este viernes, indica que su gasto superará en 2 puntos porcentuales el límite fijado del 3,5 %, cuando el Ejecutivo autonómico lo cifra según la Airef en el 0,3 %, después de haber rebasado en 2025 el establecido en el 3,2 % hasta el 6,4 %.

Sin considerar los fondos de recuperación poscovid, los gastos en 2026 aumentarán un 4 % respecto a los de 2025 hasta el 17,3 % del PIB y los ingresos, un 7 % hasta el 16 % de la riqueza.

Al recordar que mantiene las rebajas fiscales en los impuestos sobre la renta, el patrimonio y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, señala que supondrán 33 millones de euros menos de ingresos.

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El organismo señala que "se sigue constatando que las medidas de ahorro recogidas por la comunidad no están produciendo el efecto esperado, por lo que sería deseable que revisara la efectividad y el calendario de las medidas adoptadas y pusiera en marcha las que permitan corregir la desviación apreciada" para el cumplimiento de la regla de gasto este 2026.