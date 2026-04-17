Economía
La Airef estima un déficit en la Región en 2026 del 1,3 % del PIB y una deuda del 30,3 %
Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal apunhta que los gastos aumentarán este año un 4 % respecto a los de 2025 y los ingresos un 7 %
EFE
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que este 2026 el déficit público del Gobierno murciano se irá al 1,3 % del producto interior bruto (PIB) regional y la deuda, al 30,3 % de esa riqueza, cuando la autonomía estimaba que aquel fuera del 0,1 %.
En un informe elaborado este miércoles y remitido a los medios de comunicación este viernes, indica que su gasto superará en 2 puntos porcentuales el límite fijado del 3,5 %, cuando el Ejecutivo autonómico lo cifra según la Airef en el 0,3 %, después de haber rebasado en 2025 el establecido en el 3,2 % hasta el 6,4 %.
Sin considerar los fondos de recuperación poscovid, los gastos en 2026 aumentarán un 4 % respecto a los de 2025 hasta el 17,3 % del PIB y los ingresos, un 7 % hasta el 16 % de la riqueza.
Al recordar que mantiene las rebajas fiscales en los impuestos sobre la renta, el patrimonio y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, señala que supondrán 33 millones de euros menos de ingresos.
El organismo señala que "se sigue constatando que las medidas de ahorro recogidas por la comunidad no están produciendo el efecto esperado, por lo que sería deseable que revisara la efectividad y el calendario de las medidas adoptadas y pusiera en marcha las que permitan corregir la desviación apreciada" para el cumplimiento de la regla de gasto este 2026.
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