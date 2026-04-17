Más de 11.200 aspirantes optan a las oposiciones de Maestros en la Región con 1.607 plazas

Un total de 11.258 candidatos forman parte de la lista de admitidos para presentarse a las oposiciones al cuerpo de Maestros que se celebrarán en junio en la Región de Murcia, 528 opositores más que en la convocatoria de 2024. La convocatoria, por parte del Gobierno regional, de la mayor oferta de plazas de la historia, con 1.607 plazas, permite que la ratio por aspirante y plaza sea de 7 personas, casi la mitad que en 2024, que fue de 13 aspirantes por plaza.

Por especialidad, el mayor número de plazas convocadas es para Educación Infantil, con 398 plazas, a las que optarán 3.539 aspirantes, con una ratio de 8,89 aspirantes por plaza. En Educación Primaria se ofertan 276 plazas, con 2.595 aspirantes y una ratio de 9,40.

En Pedagogía Terapéutica se convocan 288 plazas, a las que optarán 1.587 aspirantes, y una ratio de 5,51 por plaza. Para Audición y Lenguaje hay previstas 184 plazas, a las que optarán 746 opositores, con una ratio de 4,05.

En Lengua Extranjera Inglés hay 200 plazas, a las que optarán 1.007 candidatos, con una ratio de 5,04 aspirantes por plaza, mientras que en Lengua Extranjera Francés se convocan 49 plazas, a las que concurren 290 opositores, con una ratio de 5,92 personas por plaza.

El mayor número de opositores se concentra en Educación Infantil, seguido de Primaria, Pedagogía Terapéutica, Educación Física e Inglés

En Educación Física hay 132 plazas, a las que optarán 1.150 candidatos, con una ratio de 8,71 aspirantes por plaza. Para Música hay previstas 80 plazas, que se disputarán 345 aspirantes, con una ratio de 4,31.

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha publicado hoy la lista provisional de admitidos en la página web de la CARM. Los candidatos excluidos tendrán un plazo de 10 días hábiles para reclamar.

El mayor número de opositores se concentra en Educación Infantil, seguido de Primaria, Pedagogía Terapéutica, Educación Física e Inglés.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha destacado este viernes "la apuesta del Gobierno regional por garantizar la estabilidad del personal docente y reducir la tasa de interinidad al 8 por ciento, como marca la Unión Europea, con la convocatoria de la mayor oferta de plazas al cuerpo de Maestros de la historia, y con el objetivo de convocar más de 6.000 plazas para docentes a lo largo de esta legislatura".

Novedades en el examen práctico

Los opositores al cuerpo de Maestros estrenarán modelo de examen práctico, que incorpora la opcionalidad con el fin de que los opositores puedan escoger entre varias opciones o preguntas, las pruebas prácticas en todas las especialidades tendrán una duración de dos horas y media, y el ejercicio práctico será diseñado por una comisión formada por cinco miembros del tribunal, hasta el momento se encargaba sólo el presidente del tribunal 1 de cada especialidad.

Los opositores podrán escoger entre varias opciones o preguntas

Otra de las novedades es que los exámenes se harán en papel autocopiable, para que los candidatos puedan llevarse copia del ejercicio que han realizado.

Los opositores han podido conocer estas novedades con la antelación suficiente, ya que la convocatoria incluía la descripción de los nuevos exámenes prácticos por especialidades, así como los criterios de valoración por especialidad del examen práctico, los criterios de valoración del tema escrito y los de la exposición oral, tanto la defensa de la programación como la unidad didáctica.

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También se incluía que en el índice de la programación que forma parte de la segunda prueba de aptitud pedagógica deberán figurar, al menos, 12 unidades didácticas que deberán ir secuenciadas y numeradas.