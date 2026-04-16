Virginia Martínez: "No voy a pedir la baja, yo soy Vox"

La última deserción del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento autonómico, Virginia Martínez, no desea desligarse del partido. "No me van a poder echar de Vox porque las ideas de Vox son mis ideas, las he defendido en esta Asamblea, las defiendo en la calle y las defiendo en mi vida privada. No voy a pedir la baja de Vox; yo soy Vox". Así de clara se manifestó la diputada regional en un encuentro con los medios de comunicación que tuvo lugar este jueves, durante la sesión de control al Gobierno murciano.

Martínez, que el martes registró su petición de abandonar su grupo para formar parte del Grupo Mixto, junto a su exlíder territorial, José Ángel Antelo, y con los dos diputados de Podemos-IU, insistió en que el partido son "todos los votantes, todos los afiliados, todos los ciudadanos que quieren que cambie España a través de este proyecto político".

De este modo, espera que no la expulsen de Vox y quedarse en la formación de Santiago Abascal "esperando que haya autocrítica", "una reflexión" y "un congreso donde se permita tener transparencia, democracia, hablar de las cosas que se están haciendo mal y de cómo mejorarlas", como se hace "en cualquier empresa privada". Se suma así al grupo de díscolos que piden un congreso extraordinario, como Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith, Juan García-Gallardo y el propio José Ángel Antelo.

Decíamos que queríamos quitar chiringuitos y atraer talento y lo que estamos haciendo es todo lo contrario Virginia Martínez — Diputada regional

Respondió a las críticas que ya le estaban haciendo sus excompañeros de grupo, que tildan de "deslealtad" que no haya entregado el acta. "No hay posibilidad de creerme que soy una traidora por eso, ni mucho menos", aseveró. En este sentido, destacó que "el partido no son cuatro personas tomando decisiones", sino "los millones de ciudadanos que queremos que gobierne para poder sacar adelante este país".

Como ya hizo por carta el mismo día que se desligó del grupo parlamentario, manifestó su "profunda decepción con el rumbo que está tomando la dirección del partido Vox", señalando que ha pedido, en balde, en distintos niveles en la organización "que se revisen las malas prácticas" que había visto, como "expulsar al talento y atraer personas que son familiares o amigos de concejales o de diputados incluso de la cúpula".

"No queríamos chiringuitos, no queríamos enchufados, no queríamos un director de comunicación que cobra de una cadena autonómica cuando dijimos que nosotros veníamos a cerrar todas estas cadenas autonómicas", señalando a Álvaro Zancajo la persona que ostenta el cargo nacional en Vox.

Afirma que la defenestración de Antelo en la Región de Murcia "no tiene explicación"

Para ella, esta situación "es una pena" porque "cuando sube Vox, baja el Partido Popular y el Partido Socialista, partidos que han llevado a España a la situación de crisis que tenemos hoy". En concreto, cree que "lo que pasó en la región de Murcia hace un mes y medio no tiene explicación", en referencia a la defenestración de Antelo. "Éramos el equipo más unido y más compacto dentro de la Asamblea. Éramos los que más estábamos trabajando, los que estábamos casi liderando las encuestas y, de repente, se tira una bomba en mitad de unas elecciones, las elecciones de Castilla y León. Es una decisión que tendría que tener ceses y dimisiones", remarcó Martínez.

La diputada del Grupo Mixto descartó referirse a prácticas corruptas, pero sí habló de "malas prácticas". "Decíamos que veníamos a cambiar la política, que queríamos quitar chiringuitos, que queríamos eliminar subvenciones, que queríamos cerrar cadenas autonómicas, que queríamos atraer talento y lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Eso son malas prácticas. Nosotros queremos atraer talento, no quitar el talento de las provincias", afirmó.

Hasta el final de la legislatura, Martínez espera seguir defendiendo "las ideas de Vox" que asume como propias, como que "la inmigración ilegal no tiene cabida" o que "los impuestos se tienen que bajar".