Los vecinos celebran que Mula se niegue a declarar de interés público los proyectos de biogás

Los dos proyectos de plantas de biogás previstos en el municipio de Mula, ambos proyectados en el paraje de La Cañada y separados entre sí por apenas unos metros, han generado un amplio rechazo vecinal en la pedanía de El Niño desde el primer momento. Los residentes, que han celebrado el reciente veto municipal, cuestionan la idoneidad de estas instalaciones tanto desde el punto de vista de las necesidades del sector primario como desde la perspectiva medioambiental.

Desde la Junta Vecinal de El Niño de Mula señalan que el principal interés de las empresas promotoras estaría vinculado a la proximidad de la red de gasoducto. "El único interés de estas empresas, sin valorarse nada más, es que el gasoducto se encuentra a escasos metros de donde pretenden instalarse, lo que repercutirá económicamente en beneficio de éstas", explican.

La oposición vecinal se ha manifestado de forma reiterada en las dos asambleas celebradas desde que se conoció el primero de los proyectos. Entre los principales argumentos figura la cercanía de las plantas a viviendas habitadas en los parajes de El Ardal, Codoñas, Chopos, Secretaría y El Ribazo, así como su ubicación a unos cuatro kilómetros del núcleo principal de la pedanía muleña.

Los vecinos alertan también de posibles impactos sobre la salud pública, al considerar que el proceso de descomposición de materia orgánica propio de este tipo de instalaciones puede generar emisiones de gases y partículas finas que, según su planteamiento, podrían derivar en patologías respiratorias y cardiovasculares entre la población residente.

A ello se suma la preocupación por la gestión del digestato resultante, que podría contener patógenos potencialmente peligrosos. Según advierten, una gestión inadecuada "puede amenazar la integridad de los suelos y, por extensión, la calidad de las aguas subterráneas".

Planta de biogás en Lorca. / L.O.

Desde el punto de vista territorial y ambiental, la Junta Vecinal también subraya que el emplazamiento elegido se sitúa en la entrada natural de la comarca del Noroeste, un área de alto valor ecológico. Consideran que la instalación supondría un impacto visual y paisajístico notable, al encontrarse junto a la RM-15.

Otro de los aspectos denunciados es la proximidad a espacios protegidos: la actividad se proyecta a menos de un kilómetro del río Mula, catalogado como Zona Especial de Conservación (ZEC), y a apenas 100 metros de la ZEPA Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos de Cagitán. Por la topografía del terreno y las diferencias de cota, advierten de que cualquier vertido accidental o arrastre de lixiviados por lluvias torrenciales podría alcanzar el ecosistema fluvial, con el consiguiente riesgo de contaminación de aguas protegidas por la Directiva Hábitats.

La Junta Vecinal de El Niño de Mula se ha mostrado satisfecha con la posición adoptada por los distintos grupos políticos con representación municipal. En este sentido, afirman que "Mula ha demostrado que se puede trabajar de forma coordinada y atendiendo las necesidades de los vecinos". No obstante, matizan que no se oponen a la gestión de residuos del sector primario, sino al modelo y ubicación de este tipo de instalaciones: "En ningún momento nos oponemos a que se cumpla la normativa de residuos del sector primario, pero consideramos que el interés de estas plantas es meramente económico sin valorar otras cuestiones".

En la misma línea, el presidente de la Junta Vecinal, Antonio Ruiz, ha explicado que el proceso ha sido largo, con meses de reuniones con los distintos grupos políticos, expertos en la materia, colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas, así como con representantes de otros municipios donde ya existen plantas similares. "Hemos llegado a visitar alguna de estas instalaciones y conocer de primera mano el impacto que podría tener sobre nuestro territorio, y el resultado no ha sido agradable; creemos que el paraje de La Cañada no es el lugar donde debe instalarse una planta de este tipo", ha señalado.

Ruiz ha añadido que son conscientes de las necesidades del sector primario, por lo que, a su juicio, es necesario seguir trabajando en alternativas que permitan compatibilizar la gestión de residuos con la protección del entorno y el bienestar de la población.