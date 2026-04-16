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Suspendido un tercer debate entre candidaturas de la UMU tras la polémica del último encuentro

Este jueves estaba previsto un nuevo cara a cara, en este caso entre los candidatos a vicerrectores de Profesorado

Debate de candidatos de la UMU este miércoles

Debate de candidatos de la UMU este miércoles / Israel Sánchez

Ana García

Ana García

Última semana de campaña, tres debates electorales. Ese es el ritmo que se han impuesto las candidaturas de los cinco aspirantes al Rectorado de la UMU para echar el resto antes de que el 21 de abril acudan a votar los cerca de 35.000 alumnos, profesores y trabajadores que están convocados a las urnas.

Si el lunes se celebraba el primer cara a cara entre los cinco candidatos a rector (Samuel Baixauli, Senena Corbalán, Guillermo Díaz, Alfonsa García y Alicia Rubio), organizado por el Club de Debate de la UMU, ayer miércoles tenía lugar el segundo encuentro, en esa ocasión impulsado por parte de los estudiantes desde el CEUM.

Este jueves la cita estaba protagonizada por el profesorado y era un encuentro pensado para captar el voto de esa parte de la plantilla. Sin embargo, a última hora del miércoles se envió un comunicado interno a toda la comunidad universitaria anunciando su cancelación tras la polémica vivida en el escenario del Paraninfo de la Merced después de que el debate del CEUM se interrumpiera por la queja de dos candidaturas al constatar que Alicia Rubio estaba recibiendo en directo mensajes a través de su móvil.

El encuentro se reanudó sin problema minutos después tras constatarse que no se incumplían las bases ni la normativa, que permite a los candidatos disponer de medios electrónicos para sus intervenciones, siempre sin mostrarlos al público.

Suspensión del tercer debate

El miércoles por la tarde, solo unos minutos después de terminar el segundo debate electoral entre candidatos, la Junta del PDI (personal docente e investigador) envío un mensaje a las candidaturas anunciando la suspensión del debate que estaba previsto que protagonizarán este jueves los candidatos al Vicerrectorado de Profesorado.

En la comunicación, a la que ha tenido acceso La Opinión, se detalla que el debate-coloquio sobre materia de profesorado previsto para este jueves 16 de abril, a las 17.30 horas, queda suspendido “por razones ajenas a nuestra voluntad”, sin entrar a detallar el motivo que ha llevado a la cancelación.

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El acto estaba previsto para las 17.30 horas de esta tarde en el salón de actos del edificio Pléiades (Campus de Espinardo), conseguimiento por parte de los interesados tanto de forma presencial como virtual.

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