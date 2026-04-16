Ropa Nike y Adidas, a pocos minutos de Murcia: abre este fin de semana una gran feria outlet con descuentos de hasta el 80%

Si tienes pendiente renovar el armario de primavera, cambiar ese sofá que ya pide la jubilación o simplemente darte un capricho sin que el bolsillo lo note demasiado, este fin de semana tienes una cita en Torre Pacheco. La Feria Outlet Murcia regresa a IFEPA los días 17, 18 y 19 de abril con una propuesta que va mucho más allá de las típicas rebajas de temporada.

Tres días. Más de 60 expositores. Y descuentos que llegan hasta el 80% en primeras marcas. El recinto abrirá sus puertas en horario ininterrumpido de 10.00 a 22.00 horas, para que nadie tenga excusa.

Las marcas que todos conocen, a precios que no esperabas

Aquí es donde la feria se pone seria. El apartado de moda y calzado reúne un cartel de nombres que haría las delicias de cualquier escaparate de Gran Vía: Adidas, Nike, Puma, Converse, Ray-Ban, Calvin Klein, Pepe Jeans, Jack & Jones, Geox, Fluchos o Pitillos, entre otros. Ropa para hombre, mujer y niño con etiquetas de liquidación en marcas que, en cualquier otra circunstancia, te harían pensártelo dos veces antes de sacar la tarjeta.

Y no se trata solo de ropa. El calzado (zapatillas, botas, sandalias, zapatos de vestir) llega también con precios de outlet real, no de esos descuentos de escaparate que en realidad no descuentan nada.

Feria Outlet Murcia, todo tipo de marcas de moda el próximo fin de semana. / L. O.

Más allá de la moda: el hogar y la comida también tiene su momento

Porque la Feria Outlet Murcia no es solo un evento de moda. Los stands dedicados al hogar y el descanso ofrecen desde sofás y colchones hasta sillones de masaje, pasando por menaje de cocina, sartenes, planchas de vapor y electrodomésticos en liquidación. Una oportunidad poco habitual para quienes llevan meses mirando precios sin acabar de decidirse.

Los accesorios completan la oferta de moda: bolsos, carteras, cinturones y gafas de sol de marcas reconocidas que este fin de semana se venden a otro ritmo.

La feria también ha reservado espacio para los paladares exigentes. Entre los expositores habrá una selección de gastronomía gourmet que incluye ibéricos, quesos artesanales, dulces tradicionales, pasteles de Portugal, delicias turcas e incluso vinos. El tipo de productos que uno descubre en una feria y acaba convirtiendo en compra recurrente.

El sorteo que puede salirte aún mejor que las rebajas

Y para rematar, la organización ha preparado un aliciente extra: todos los asistentes a lo largo de los tres días participarán en el sorteo de un cheque de 500 euros canjeable entre cualquiera de los más de 60 stands del evento. Una forma de que la feria pueda acabar siendo, literalmente, un negocio redondo.

Mapa de ubicación de Ifepa en Torre Pacheco.

Cómo llegar y qué cuesta entrar

El acceso a IFEPA-Torre Pacheco es sencillo tanto en coche (con parking gratuito en el propio recinto) como en transporte público, a través de la línea 24 de autobús interurbano, con paradas en Cartagena, Pozo Estrecho y Roldán. La entrada cuesta 2 euros, aunque los menores de 12 años entran gratis.

Toda la información actualizada sobre expositores y novedades del evento puede consultarse en www.feriaoutletmurcia.com o en sus perfiles de Instagram y Facebook bajo el nombre @feriaoutletmurcia.