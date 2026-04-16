La regularización de migrantes en la Región, al borde del caos por la "falta de plantilla" en Correos y la huelga en Extranjería

Una 'tormenta perfecta' administrativa que puede dejar al límite el sistema y muy 'tocado' el proceso. La avalancha de solicitudes que se aproxima en la Región de Murcia para hacer frente al proceso de regularización extraordinario de al menos unos 30.000 extranjeros en busca de 'papeles' para obtener su residencia de forma legal en la Comunidad amenaza con dejar "desbordado" el trabajo no solo de aquellos empleados administrativos de las oficinas de la Seguridad Social o del SEPE, sino también de las oficinas de Correos y de Extranjería.

A la 'externalización' de una importante parte del servicio para darle más facilidades a los ciudadanos extranjeros interesados en acogerse al proceso, que arrancará el próximo lunes, se le suma que justo al día siguiente Comisiones Obreras haya convocado una huelga indefinida en Extranjería para denunciar la carencia de una plantilla hoy por hoy, dicen, "insuficiente" y sin "formación".

Con este panorama, CSIF reclama un refuerzo de plantilla y de recursos, con turnos más amplios, para poder cubrir el aluvión de trámites que van a tener que gestionar en apenas dos meses y medio que durará el periodo de solicitud para entregar la documentación que se requiere.

En el caso de la empresa postal estatal, el portavoz de CSIF en el sector de Correos en la Región, Isaac Méndez, advierte de que los recursos actuales son "insuficientes" para hacer frente a las peticiones que se esperan. "Con la plantilla y los medios que tenemos ahora mismo, no va a ser posible atender adecuadamente a todos estos ciudadanos, tanto a quienes conocen el procedimiento como a quienes no saben por dónde empezar", lamentó.

Será necesario conseguir cita previa telemática (a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060) a partir de este jueves. Una vez confirmada la cita, los interesados podrán hacer entrega de su solicitud y de la documentación exigida en las oficinas de Correos habilitadas.

Pero a pesar de que desde Correos hayan dejado bien claro el cómo se debe proceder, los trabajadores temen que buena parte de los interesados se presenten sin tener en cuenta esta información previa, agravando la "complicada" situación laboral en que vienen arrastrando en el día a día: "En la mayoría de oficinas, los tiempos de espera oscilan entre media hora y una hora para trámites habituales como recogida de envíos o notificaciones. Si añadimos ahora este nuevo servicio, no vamos a ser capaces de dar respuesta", alerta Méndez.

La falta de personal, la complejidad de los trámites y la posible llegada de interesados sin cita previa amenazan con agravar el "colapso"

También el abogado murciano Sergio Ramos se muestra especialmente prudente con el uso de Correos como vía principal para presentar documentación. "Su personal solo recoge documentos, no revisa expedientes. Si falta algún papel, el solicitante puede tener problemas. Es una opción válida solo para quien tenga todo perfectamente preparado", sostiene en declaraciones a La Opinión.

De hecho, desde este mismo miércoles hasta el viernes se está impartiendo la formación a los directores de las oficinas designadas en la Comunidad para tratar de saber cómo actuar, mientras que a los más de 350 administrativos de ventanilla dedicados a la atención al cliente también recibieron un correo electrónico para ofrecerle la formación de manera voluntaria. El sindicato reclama así una compensación económica extra para los empleados que quieran asumir estas nuevas funciones durante todo el periodo que dure la fase de solicitud, hasta el próximo 30 de junio.

La Policía Nacional también exige refuerzos

A esto se suman también las quejas que mostraron este miércoles desde el Sindicato de la Policía Nacional Jupol, que reclamó un refuerzo "inmediato" de efectivos, más medios técnicos y un plan integral de seguridad. "El volumen extraordinario de solicitudes administrativas provocará un colapso en los sistemas de gestión, incrementando la carga de trabajo policial, sin refuerzos reales de plantilla", aseguraron este miércoles en un comunicado.

Afirman que esta decisión del Gobierno, "adoptada sin una planificación operativa adecuada, tendrá consecuencias directas sobre el trabajo de los agentes de la Policía Nacional, especialmente en las unidades de Extranjería, seguridad ciudadana e investigación".

Asimismo muestran su especial "preocupación" con el control de antecedentes penales y la identificación de solicitantes, "especialmente en relación con historiales en terceros países", además de advertir de un "posible efecto llamada y del aumento de presión sobre las unidades policiales".

Por último, el letrado Ramos también pone el foco en una de las principales novedades tras conocerse más detalles después de que el Consejo de Ministros diese luz verde a este proceso extraordinario y a la reforma del Reglamento de Extranjería: el llamado 'informe de vulnerabilidad'.

La entrada de requisitos poco claros, como el informe de vulnerabilidad, podría incrementar la "tensión", advierte el abogado Sergio Ramos

Este documento, que pueden emitir servicios sociales o entidades colaboradoras en materia de extranjería, "no estaba previsto en los borradores iniciales" y, según Ramos, puede complicar el procedimiento. "Ahora mismo hay desconocimiento total sobre quién debe emitirlo y cómo solicitarlo, lo que puede generar tensión en las próximas semanas", advierte.

Además, alerta de la falta de capacidad de los servicios sociales para asumir una avalancha de solicitudes en un plazo muy limitado. "Los servicios sociales ya están colapsados y no tienen medios para gestionar cientos de miles de peticiones en tan poco tiempo", afirma.