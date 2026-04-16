El primer convenio de la FP Dual contempla prácticas remuneradas en 70 establecimientos de hostelería y turismo de la Región

La Región de Murcia pondrá en marcha el próximo curso una nueva modalidad de Formación Profesional pionera en España, la FP dual intensiva, que permitirá al alumnado realizar más horas de formación en empresas con remuneración y alta en la Seguridad Social. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación y Formación Profesional, ha autorizado ya el primer convenio sectorial para impulsar este modelo junto a la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (HoyTú), a la que se han adherido 70 establecimientos de toda la comunidad.

Con esta iniciativa se avanza en la implantación de esta nueva modalidad que mejora la empleabilidad juvenil, permite que las empresas formen a futuros trabajadores en función de las necesidades reales y apuesta por la formación de calidad, ya que adapta los contenidos a la demanda de las empresas.

Además de fomentar la inserción laboral, se motiva al alumnado despertando vocaciones hacia los diferentes sectores motores de la economía regional y se propicia la continuidad en los estudios para mejorar el nivel educativo de los jóvenes e impulsar el éxito educativo.

La FP dual intensiva alterna formación en el centro y en la empresa y duplica el número de horas de formación en empresa, pasando de 500 horas a 700-1.000 horas.

Así, la formación en empresa alcanzará el 35% y 50% de la duración total del currículo del ciclo formativo y contemplará, al menos, el 30 por ciento de los resultados de aprendizaje de los módulos profesionales.

Además, conlleva un contrato de formación remunerado con un 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y alta en la Seguridad Social.

En virtud del convenio, HoyTú fomentará entre sus empresas asociadas la formalización de prácticas formativas. Las empresas abonarán, en concepto de beca, a los alumnos un importe equivalente al 80% de Iprem al mes y darán de alta en la Seguridad Social al alumnado.

La Consejería informará a los centros educativos que imparten enseñanzas de Formación Profesional sobre el acuerdo con HoyTú e involucrará a la Federación en las actuaciones de emprendimiento profesional que se organicen en el ámbito de la Formación Profesional.

A este acuerdo se han adherido 70 establecimientos de hostelería y turismo de toda la Región, y está abierto para que se sumen más empresas interesadas. El convenio de colaboración tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028.

Convenios con más sectores

El Gobierno regional firmará más convenios con otros sectores demandantes de profesionales como la agricultura, la construcción y la mecánica. A estos acuerdos se podrán adherir las empresas interesadas en acoger a este alumnado.

El alumnado podrá adquirir competencias reales y desarrollará habilidades profesionales en contextos reales de trabajo, lo que redunda directamente en una mayor empleabilidad y un perfil más atractivo para acceder al mercado laboral, al mismo tiempo que reciben una remuneración económica y cotizan en la Seguridad Social.

Asimismo, se genera una cultura de colaboración educativa-empresarial que fortalece el tejido productivo regional, profesionaliza los sectores, fomenta las alianzas duraderas entre centros educativos y sectores productivos y permite adaptar los planes de estudio a las necesidades reales del mercado.

El Gobierno regional cuenta con 8.500 convenios con empresas para garantizar las prácticas formativas del alumnado de FP. Este curso se ha incrementado la oferta de FP hasta superar las 46.800 plazas.

La Formación Profesional en la Región se consolida como un éxito en múltiples ámbitos. Por un lado, destaca su elevada empleabilidad, liderando a nivel nacional la tasa media de afiliación a la Seguridad Social en Grado Medio y ocupando el segundo puesto en Grado Básico.

Por otro lado, sobresale la calidad de la formación, reflejada en la obtención de 12 medallas, tres de ellas de oro, en las olimpiadas de Formación Profesional, SpainSkills 2026, celebradas en febrero.