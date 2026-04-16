Festivos
¿Cuándo es el próximo puente en la Región de Murcia?
La jornada festiva que se aproxima permitirá a algunos murcianos encadenar tres días libres
La Región de Murcia deja atrás semanas con varios días festivos, Jueves y Viernes Santo; uno más si tenemos cuenta la festividad en la capital murciana por el Bando de la Huerta. Un abril próspero en días libres para los murcianos que dará paso a un mes de mayo que arrancará amable en lo que respecta al calendario laboral.
Y es que el mismo 1 de mayo será el primer festivo del mes en la comunidad murciana. Esa jornada se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, conmemoración del movimiento obrero mundial y considerado festivo nacional.
Será el único festivo de mayo común a todos los municipios de la Región de Murcia. No obstante, en algunas localidades celebrarán otra jornada festiva a lo largo del mes.
En Abanilla y Caravaca de la Cruz será festivo también el 4 de mayo, dentro del marco de las Fiestas de la Santísima y Vera Cruz. Además, en Alcantarilla será día no laborable el 29 de mayo en honor a la Virgen de la Salud, patrona de la localidad, uno de las principales jornadas de sus Fiestas de Mayo.
Festivos en 2026 de todas las localidades de la Región de Murcia
- Abanilla: 4 de mayo y 14 de septiembre
- Abarán: 7 de abril y 28 de septiembre
- Águilas: 17 de febrero y 27 de marzo
- Albudeite: 31 de agosto y 8 de septiembre
- Alcantarilla: 29 de mayo y 15 de septiembre
- Aledo: 27 y 28 de agosto
- Alguazas: 12 de junio y 16 de julio
- Alhama de Murcia: 2 de febrero y 7 de octubre
- Archena: 4 de junio y 1 de septiembre
- Beniel: 2 de febrero y 24 de agosto
- Blanca: 10 de abril y 17 de agosto
- Bullas: 5 y 6 de octubre
- Calasparra: 30 de julio y 8 de septiembre
- Campos del Río: 22 y 24 de junio
- Caravaca de la Cruz: 2 y 4 de mayo
- Cartagena: 27 de marzo y 25 de septiembre
- Cehegín: 10 y 14 de septiembre
- Ceutí: 6 de abril y 22 de julio
- Cieza: 24 de agosto y 8 de septiembre
- Fortuna: 6 de abril y 14 de agosto
- Fuente Álamo: 20 de julio y 28 de agosto
- Jumilla: 6 de abril y 8 de junio
- La Unión: 27 de julio y 7 de octubre
- Las Torres de Cotillas: 7 de abril y 28 de agosto
- Librilla: 21 y 24 de agosto
- Lorca: 8 de septiembre y 23 de noviembre
- Lorquí: 16 de enero y 24 de julio
- Los Alcázares: 6 de abril y 13 de octubre
- Mazarrón: 12 de junio y 17 de noviembre
- Molina de Segura: 22 de enero y 21 de septiembre
- Moratalla: 15 de junio y 29 de septiembre
- Mula: 21 y 23 de septiembre
- Murcia: 7 de abril y 15 de septiembre
- Ojós: 27 y 28 de agosto
- Pliego: 2 de febrero y 8 de septiembre
- Puerto Lumbreras: 7 de julio y 7 de octubre
- Ricote: 20 y 22 de enero
- San Javier: 3 de febrero y 3 de diciembre
- San Pedro del Pinatar: 29 de junio y 16 de julio
- Santomera: 29 de septiembre y 7 de octubre
- Torre Pacheco: 8 de junio y 7 de octubre
- Totana: 7 de enero y 10 de diciembre
- Ulea: 30 de abril y 24 de agosto
- Villanueva del Río Segura: 6 de abril y 16 de julio
- Yecla: 14 de septiembre y 9 de diciembre
Puente de mayo en la Región de Murcia
Se da la circunstancia de que el 1 de mayo este 2026 cae en viernes, por lo que se genera de forma automática un puente de tres días (viernes, sábado y domingo) en la Región de Murcia, permitiendo a la mayoría de los trabajadores desconectar sin necesidad de ajustes laborales.
Así, será la primera gran oportunidad de descanso tras la Semana Santa y una ocasión que permitirá a los murcianos hacer escapadas, ir a la playa si continúa el buen tiempo o programar excursiones y planes de ocio.
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