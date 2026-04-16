¿Cuándo es el próximo puente en la Región de Murcia?

La Región de Murcia deja atrás semanas con varios días festivos, Jueves y Viernes Santo; uno más si tenemos cuenta la festividad en la capital murciana por el Bando de la Huerta. Un abril próspero en días libres para los murcianos que dará paso a un mes de mayo que arrancará amable en lo que respecta al calendario laboral.

Y es que el mismo 1 de mayo será el primer festivo del mes en la comunidad murciana. Esa jornada se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, conmemoración del movimiento obrero mundial y considerado festivo nacional.

Será el único festivo de mayo común a todos los municipios de la Región de Murcia. No obstante, en algunas localidades celebrarán otra jornada festiva a lo largo del mes.

En Abanilla y Caravaca de la Cruz será festivo también el 4 de mayo, dentro del marco de las Fiestas de la Santísima y Vera Cruz. Además, en Alcantarilla será día no laborable el 29 de mayo en honor a la Virgen de la Salud, patrona de la localidad, uno de las principales jornadas de sus Fiestas de Mayo.

Festivos en 2026 de todas las localidades de la Región de Murcia Abanilla : 4 de mayo y 14 de septiembre

: 4 de mayo y 14 de septiembre Abarán : 7 de abril y 28 de septiembre

: 7 de abril y 28 de septiembre Águilas : 17 de febrero y 27 de marzo

: 17 de febrero y 27 de marzo Albudeite : 31 de agosto y 8 de septiembre

: 31 de agosto y 8 de septiembre Alcantarilla : 29 de mayo y 15 de septiembre

: 29 de mayo y 15 de septiembre Aledo : 27 y 28 de agosto

: 27 y 28 de agosto Alguazas : 12 de junio y 16 de julio

: 12 de junio y 16 de julio Alhama de Murcia : 2 de febrero y 7 de octubre

: 2 de febrero y 7 de octubre Archena : 4 de junio y 1 de septiembre

: 4 de junio y 1 de septiembre Beniel : 2 de febrero y 24 de agosto

: 2 de febrero y 24 de agosto Blanca : 10 de abril y 17 de agosto

: 10 de abril y 17 de agosto Bullas : 5 y 6 de octubre

: 5 y 6 de octubre Calasparra : 30 de julio y 8 de septiembre

: 30 de julio y 8 de septiembre Campos del Río : 22 y 24 de junio

: 22 y 24 de junio Caravaca de la Cruz : 2 y 4 de mayo

: 2 y 4 de mayo Cartagena : 27 de marzo y 25 de septiembre

: 27 de marzo y 25 de septiembre Cehegín : 10 y 14 de septiembre

: 10 y 14 de septiembre Ceutí : 6 de abril y 22 de julio

: 6 de abril y 22 de julio Cieza : 24 de agosto y 8 de septiembre

: 24 de agosto y 8 de septiembre Fortuna : 6 de abril y 14 de agosto

: 6 de abril y 14 de agosto Fuente Álamo : 20 de julio y 28 de agosto

: 20 de julio y 28 de agosto Jumilla : 6 de abril y 8 de junio

: 6 de abril y 8 de junio La Unión : 27 de julio y 7 de octubre

: 27 de julio y 7 de octubre Las Torres de Cotillas : 7 de abril y 28 de agosto

: 7 de abril y 28 de agosto Librilla : 21 y 24 de agosto

: 21 y 24 de agosto Lorca : 8 de septiembre y 23 de noviembre

: 8 de septiembre y 23 de noviembre Lorquí : 16 de enero y 24 de julio

: 16 de enero y 24 de julio Los Alcázares : 6 de abril y 13 de octubre

: 6 de abril y 13 de octubre Mazarrón : 12 de junio y 17 de noviembre

: 12 de junio y 17 de noviembre Molina de Segura : 22 de enero y 21 de septiembre

: 22 de enero y 21 de septiembre Moratalla : 15 de junio y 29 de septiembre

: 15 de junio y 29 de septiembre Mula : 21 y 23 de septiembre

: 21 y 23 de septiembre Murcia : 7 de abril y 15 de septiembre

: 7 de abril y 15 de septiembre Ojós : 27 y 28 de agosto

: 27 y 28 de agosto Pliego : 2 de febrero y 8 de septiembre

: 2 de febrero y 8 de septiembre Puerto Lumbreras : 7 de julio y 7 de octubre

: 7 de julio y 7 de octubre Ricote : 20 y 22 de enero

: 20 y 22 de enero San Javier : 3 de febrero y 3 de diciembre

: 3 de febrero y 3 de diciembre San Pedro del Pinatar : 29 de junio y 16 de julio

: 29 de junio y 16 de julio Santomera : 29 de septiembre y 7 de octubre

: 29 de septiembre y 7 de octubre Torre Pacheco : 8 de junio y 7 de octubre

: 8 de junio y 7 de octubre Totana : 7 de enero y 10 de diciembre

: 7 de enero y 10 de diciembre Ulea : 30 de abril y 24 de agosto

: 30 de abril y 24 de agosto Villanueva del Río Segura : 6 de abril y 16 de julio

: 6 de abril y 16 de julio Yecla: 14 de septiembre y 9 de diciembre

Puente de mayo en la Región de Murcia

Se da la circunstancia de que el 1 de mayo este 2026 cae en viernes, por lo que se genera de forma automática un puente de tres días (viernes, sábado y domingo) en la Región de Murcia, permitiendo a la mayoría de los trabajadores desconectar sin necesidad de ajustes laborales.

Así, será la primera gran oportunidad de descanso tras la Semana Santa y una ocasión que permitirá a los murcianos hacer escapadas, ir a la playa si continúa el buen tiempo o programar excursiones y planes de ocio.