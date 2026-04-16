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¿Cuándo es el próximo puente en la Región de Murcia?

La jornada festiva que se aproxima permitirá a algunos murcianos encadenar tres días libres

Playa de Levante, en Cabo de Palos

Playa de Levante, en Cabo de Palos / IVAN URQUIZAR

Alba Marqués

Alba Marqués

La Región de Murcia deja atrás semanas con varios días festivos, Jueves y Viernes Santo; uno más si tenemos cuenta la festividad en la capital murciana por el Bando de la Huerta. Un abril próspero en días libres para los murcianos que dará paso a un mes de mayo que arrancará amable en lo que respecta al calendario laboral.

Y es que el mismo 1 de mayo será el primer festivo del mes en la comunidad murciana. Esa jornada se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, conmemoración del movimiento obrero mundial y considerado festivo nacional.

Será el único festivo de mayo común a todos los municipios de la Región de Murcia. No obstante, en algunas localidades celebrarán otra jornada festiva a lo largo del mes.

En Abanilla y Caravaca de la Cruz será festivo también el 4 de mayo, dentro del marco de las Fiestas de la Santísima y Vera Cruz. Además, en Alcantarilla será día no laborable el 29 de mayo en honor a la Virgen de la Salud, patrona de la localidad, uno de las principales jornadas de sus Fiestas de Mayo.

Festivos en 2026 de todas las localidades de la Región de Murcia

  • Abanilla: 4 de mayo y 14 de septiembre
  • Abarán: 7 de abril y 28 de septiembre
  • Águilas: 17 de febrero y 27 de marzo
  • Albudeite: 31 de agosto y 8 de septiembre
  • Alcantarilla: 29 de mayo y 15 de septiembre
  • Aledo: 27 y 28 de agosto
  • Alguazas: 12 de junio y 16 de julio
  • Alhama de Murcia: 2 de febrero y 7 de octubre
  • Archena: 4 de junio y 1 de septiembre
  • Beniel: 2 de febrero y 24 de agosto
  • Blanca: 10 de abril y 17 de agosto
  • Bullas: 5 y 6 de octubre
  • Calasparra: 30 de julio y 8 de septiembre
  • Campos del Río: 22 y 24 de junio
  • Caravaca de la Cruz: 2 y 4 de mayo
  • Cartagena: 27 de marzo y 25 de septiembre
  • Cehegín: 10 y 14 de septiembre
  • Ceutí: 6 de abril y 22 de julio
  • Cieza: 24 de agosto y 8 de septiembre
  • Fortuna: 6 de abril y 14 de agosto
  • Fuente Álamo: 20 de julio y 28 de agosto
  • Jumilla: 6 de abril y 8 de junio
  • La Unión: 27 de julio y 7 de octubre
  • Las Torres de Cotillas: 7 de abril y 28 de agosto
  • Librilla: 21 y 24 de agosto
  • Lorca: 8 de septiembre y 23 de noviembre
  • Lorquí: 16 de enero y 24 de julio
  • Los Alcázares: 6 de abril y 13 de octubre
  • Mazarrón: 12 de junio y 17 de noviembre
  • Molina de Segura: 22 de enero y 21 de septiembre
  • Moratalla: 15 de junio y 29 de septiembre
  • Mula: 21 y 23 de septiembre
  • Murcia: 7 de abril y 15 de septiembre
  • Ojós: 27 y 28 de agosto
  • Pliego: 2 de febrero y 8 de septiembre
  • Puerto Lumbreras: 7 de julio y 7 de octubre
  • Ricote: 20 y 22 de enero
  • San Javier: 3 de febrero y 3 de diciembre
  • San Pedro del Pinatar: 29 de junio y 16 de julio
  • Santomera: 29 de septiembre y 7 de octubre
  • Torre Pacheco: 8 de junio y 7 de octubre
  • Totana: 7 de enero y 10 de diciembre
  • Ulea: 30 de abril y 24 de agosto
  • Villanueva del Río Segura: 6 de abril y 16 de julio
  • Yecla: 14 de septiembre y 9 de diciembre

Puente de mayo en la Región de Murcia

Se da la circunstancia de que el 1 de mayo este 2026 cae en viernes, por lo que se genera de forma automática un puente de tres días (viernes, sábado y domingo) en la Región de Murcia, permitiendo a la mayoría de los trabajadores desconectar sin necesidad de ajustes laborales.

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Así, será la primera gran oportunidad de descanso tras la Semana Santa y una ocasión que permitirá a los murcianos hacer escapadas, ir a la playa si continúa el buen tiempo o programar excursiones y planes de ocio.

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