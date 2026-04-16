Préstamos más ágiles para empresas y autónomos murcianos: Aválam inyecta 20 millones para nuevas ayudas directas en la Región

Préstamos fáciles y ágiles para tener los fondos necesarios en apenas diez días y que ayuden a dar un respiro económico a los negocios. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos de la Región de Murcia contarán con una nueva herramienta financiera para hacer frente a las dificultades económicas derivadas de la guerra en Oriente Próximo y de toda la incertidumbre económica global que se viene arrastrando.

Aválam presentó este jueves en Murcia junto a la patronal regional Croem su nueva Línea Escudo Liquidez, dotada con 20 millones de euros a tipo fijo y sin comisiones que lanza de forma inmediata. Asumir los pagos de unos costes de energía al alza, unos carburantes cada vez más caros y una inflación que presiona los márgenes se ha convertido en un reto diario para el tejido productivo más pequeño que buscan desesperados la forma de aliviar la carga financiera, reforzar su liquidez y garantizar la continuidad de su negocio.

La Línea Escudo Liquidez, tal y como la presentaron el presidente de Croem, Miguel López Abad, y el director general de Aválam, Luis Martínez de Salas, servirá para ofrecer liquidez sin comisión de estudio ni de apertura, sin coste de aval durante el primer año y con tipo de interés fijo del 3,8% "muy competitivo". Asimismo contempla la posibilidad de ampliar el plazo de amortización en condiciones ventajosas y no exige la contratación de productos o servicios adicionales vinculados.

Paquete de medidas "insuficientes"

"Vamos a actuar de una forma muy rápida, acelerando toda la tramitación para que en un espacio de 10 días las empresas puedan disponer de liquidez para superar este momento que yo creo que es transitorio, aseguró este jueves Martínez de Salas, quien añadió que la sociedad de garantía recíproca da este paso porque considera "insuficientes" las ayudas anunciadas por los Gobiernos de España y de la Región por los trámites y la documentación que tiene que presentar el tejido empresarial regional para poder solicitar las subvenciones.

"Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a afrontar el incremento de costes, preservar su competitividad y contribuir al sostenimiento de la actividad económica y el empleo de la Región de Murcia", resumió el director general de Aválam.

El objetivo es aliviar el impacto del encarecimiento de costes energéticos, carburantes e inflación en el tejido empresarial regional

Por su parte, el presidente de la patronal destacó que "la situación real del tejido empresarial es compleja, y garantizar que las pymes y micropymes no tengan que cesar su actividad pasa, en muchos casos, por asegurar el acceso a la liquidez. Confiamos en que estas ayudas directas sean bien recibidas y contribuyan a sostener la actividad de las empresas y de los distintos sectores económicos de la Región".

Asimismo han dejado abierta la posibilidad de que las administraciones se sumen a esta iniciativa mediante la ampliación de los fondos disponibles, lo que permitiría llegar a un mayor número de empresas beneficiarias. Entre los sectores más vulnerables, entrarían sobre todo el primario, servicios o el transporte, que se perfilan como los principales destinatarios de esta línea de financiación, debido a su mayor exposición al incremento de costes y a la volatilidad de los mercados, apuntó López Abad.