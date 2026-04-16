La izquierda pone a López Miras ante los malos datos de pobreza infantil: "No es un presidente digno"

La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborado por la Plataforma de Infancia, que se publicó la semana pasada protagonizó las preguntas realizadas por la izquierda al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante la sesión de control en la Asamblea.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, denunció que, después de diez años de planes, anuncios y compromisos del Gobierno regional del PP, "la Región de Murcia sigue a la cabeza en pobreza infantil", responsabilizando a López Miras. La diputada remarcó que alrededor del 44% de los niños y adolescentes murcianos está en riesgo de pobreza o exclusión social, y la pobreza infantil alcanza el 40,2%.

Cuando un gobierno se acostumbra a eso, deja de proteger y se dedica a administrar la miseria Carmina Fernández — Portavoz PSRM

"López Miras repite que vivimos en la mejor tierra del mundo, pero una tierra donde casi uno de cada dos niños está en riesgo de pobreza o exclusión no puede presumir de nada. Ese dato no es una exageración ni una mala racha: es el resultado de su gobierno", señaló. Para ella, la consecuencia de esas cifras es que la población tenga que "vivir con el agua al cuello".

Para el Grupo Socialista, el problema de fondo es que "el PP se ha acostumbrado a convivir con esta vergüenza" y ha normalizado que demasiadas familias vivan "al límite": "Cuando un gobierno se acostumbra a eso, deja de proteger y se dedica a administrar la miseria".

Más dura con el jefe del Ejecutivo fue la portavoz de Podemos-IU en la Cámara autonómica, María Marín: "Nada de lo que han hecho su Gobierno ha servido para nada porque la situación es muy grave".

María Marín, preguntando a López Miras este jueves. / Iván J. Urquízar

Para ella, "su gran logro" es, precisamente, la alta tasa de pobreza infantil, por la que, según ella, "ha trabajado muy duro" para conseguir. "Un presidente que dirige a un Ejecutivo que se ceba con los más débiles, que maltrata conscientemente a la infancia, no es un presidente digno. Tiene que dimitir e irse a su casa", esgrimió.

María Marín aprovechó para criticar las rebajas fiscales que ha puesto en marcha el Ejecutivo que benefician, dice Podemos, a las grandes fortunas en la Región, "con más de 21 millones de euros en el impuesto de patrimonio". "Ha recortado en un 76% los beneficiarios de las rentas de inserción desde el año 2020, no ha construido ni una sola vivienda de promoción pública ni de protección oficial, se niega a aplicar la ley de Vivienda y a limitar a los alquileres y tiene a las familias y a los jóvenes asfixiados por sus amigos especuladores", enumeró.

Tiene que dimitir e irse a su casa María Marín — Portavoz Podemo-IU

En sus respuestas, López Miras defendió que, "desde que se tienen datos, los índices de pobreza infantil en la Región de Murcia se han ido reduciendo respecto al conjunto de España", aunque reconoció que "mientras haya una sola persona en riesgo de pobreza queda mucho trabajo por hacer". Además, subrayó que el Ejecutivo regional ha destinado "158 millones de euros en 43 programas" y ha impulsado "una estrategia con 140 nuevas medidas acordadas con el sector".

El presidente atribuye parte de las dificultades de las familias al contexto nacional, asegurando que "cada hogar paga 1.700 euros más de impuestos" y que "la cesta de la compra está desbocada".

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Asimismo, defendió que "el Gobierno de la Región de Murcia está haciendo todo lo que está a su alcance con los recursos que tiene", destacando descensos en indicadores como la tasa Arope o la carencia material severa.