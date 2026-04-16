Planes para fin de semana en la Región: compras 'outlet' en Torre Pacheco, títeres en Molina y foodtrucks en Alhama

La Región afronta un fin de semana repleto de planes para todos los públicos, con una agenda que combina gastronomía, música, literatura infantil, teatro de títeres, compras y artesanía al aire libre.

Desde el ambiente festivo del Mayos Burger Fest en Alhama y los conciertos del Costera Sur Festival en Los Garres hasta las propuestas familiares de ‘Murcia de Cuento’ y la muestra internacional de títeres de Molina de Segura, pasando por la Feria Outlet de Torre Pacheco y la Feria de Primavera de Cuesta Blanca, la oferta se multiplica entre el viernes y el domingo en distintos puntos de la Región.

Conoce al detalle todos los planes que te proponemos para disfrutar del fin de semana:

Alhama celebra el Mayos Burger Fest con cuatro días de gastronomía y música en directo / Mayos Burger Fest

Foodtrucks, conciertos y DJs en el Mayos Burger Fest

Alhama de Murcia calienta motores para sus fiestas de Los Mayos con una nueva edición del Mayos Burger Fest, que se celebra hasta este domingo. El evento, que alcanza su tercera edición, se consolida como una de las citas previas más animadas a estas fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional.

Durante cuatro días, la gastronomía urbana y la música en directo serán las protagonistas en un espacio pensado para disfrutar al aire libre. Foodtrucks con hamburguesas, pizzas, kebabs y cerveza compartirán protagonismo con conciertos y sesiones de DJ, en una propuesta que combina ocio, ambiente festivo y sabor.

Este viernes, además de la oferta gastronómica, actuará La Rueda CoverBand a las 22.30 horas, seguida de una sesión de DJ desde las 00.30 horas.

El sábado tomará el relevo el grupo The Tracks, también a las 22.30 horas, mientras que la madrugada estará amenizada por Pablo Cárceles DJ. El domingo, la jornada comenzará a las 11.00 horas con Espuña Jairox, y contará con doble horario de foodtrucks, al mediodía y por la tarde.

Cartel del nuevo festival 'Murcia de cuento' dedicada a la literatura infantil / L.O.

Murcia, capital de la literatura infantil

Murcia estrena este fin de semana el festival ‘Murcia de Cuento’, una nueva cita cultural dirigida al público familiar que combinará literatura infantil, creatividad y bienestar emocional en el Espacio Molinos del Río, con acceso libre hasta completar aforo.

La programación comenzará este viernes, de 18.30 a 20.00 horas, con un encuentro con el autor Fran Pintadera, que incluirá narración y firma de libros. En esta sesión participarán también Lidia (@srta_wabisabi) y Laura (@mibauldeaprendizajes).

El festival continuará el sábado con una jornada centrada en la lectura como herramienta de apoyo emocional. De 11.00 a 12.30 horas se celebrará la mesa redonda ‘La utilización de los libros infantiles para sanar a los niños’, con la participación de Carmen Mateo y Javier de Haro. Además, el programa incluye el taller especial ‘El cuento como herramienta sanadora’, impartido por la psicóloga Carmen Mateo, aunque la organización no detalla en el programa facilitado su horario concreto.

Ya por la tarde, de 18.30 a 20.00 horas, tendrá lugar la charla ‘Del libro a la pantalla. Leer y escribir para diferentes formatos’, a cargo de Jesús López, de Fun Readers Editorial, y moderada por Ana Sánchez, de Librería Educania.

A estas actividades se suma además la iniciativa ‘Escaparates de Cuento’, con la que varios comercios del centro de Murcia, como Chelo’s Moda Infantil, Glusshop, La Post y Teatro de Sueños, se han sumado al festival transformando sus escaparates en escenas inspiradas en cuentos infantiles.

El viaje extraordinario, de la compañía alemana The Fifth Wheel, será uno de los espectáculos del festival de títeres de Molina / L.O.

Los títeres invaden Molina de Segura

El Teatro Villa de Molina acogerá este fin de semana la cuarta edición de su muestra internacional de títeres, una cita que reunirá siete propuestas (cinco espectáculos y dos talleres) a cargo de compañías procedentes de distintos países. La programación refuerza el carácter cultural del evento con la participación de grupos llegados de Brasil, Argentina, México y Alemania, además de España.

Junto a las representaciones, la muestra incluirá también dos talleres de construcción de títeres dirigidos a familias, aunque las plazas para ambas sesiones ya se han agotado.

La programación arrancará este viernes con Mundo Bilina, de la Compañía Nacional de Fósforos, de Argentina. La obra se representará en la Sala Dos del Teatro Villa de Molina en dos funciones matinales para centros escolares, a las 10.00 y a las 12.00 horas, y volverá a escena a las 18.30 horas en una sesión familiar. El precio de la entrada será de 3 euros.

El sábado comenzará con el taller de títeres, previsto para las 11.30 horas en el Teatro Villa de Molina y destinado a niños a partir de 6 años. A continuación, a las 12.30 horas, la Sala Dos acogerá Que viene el lobo, de la compañía mexicana Mondomeraki, también con entradas a 3 euros. Ya por la tarde, a las 18.30 horas, la carpa de la Plaza de Europa será escenario de La niña jaguar, de la compañía brasileña Mosaico Cultural, en una función gratuita.

La muestra continuará el domingo con una nueva sesión del taller de títeres, igualmente completa, a las 11.30 horas. Después, a las 12.30 horas, el Teatro Villa de Molina acogerá El pequeño niño de la selva, de la compañía española La Carreta, con entradas a 3 euros. El broche final lo pondrá El viaje extraordinario, de la compañía alemana The Fifth Wheel, que se representará a las 18.30 horas en la carpa de la Plaza de Europa con acceso gratuito.

De este modo, Molina de Segura volverá a convertirse durante tres días en punto de encuentro para el teatro de títeres y la creación familiar, con una programación que combina espectáculos de pago a precios populares con propuestas gratuitas al aire libre.

Marcas como Nike o Adidas, con hasta un 80% de descuento en la Feria Outlet de Torre Pacheco / Ifepa

Descuentos de hasta el 80% en la Feria Outlet de Torre Pacheco

La Institución Ferial Villa de Torre Pacheco (IFEPA) acoge del 17 al 19 de abril una nueva edición de la Feria Outlet Murcia, que reunirá a más de 60 expositores con descuentos de hasta el 80% en productos de primeras marcas.

Entre las firmas presentes figuran nombres reconocidos como Nike, Adidas, Vans, Tommy Hilfiger, Ray-Ban, GEOX, FILA, Dickies, Element, Converse, Pepe Jeans o Calvin Klein. La oferta estará centrada principalmente en ropa y calzado, aunque el evento también incluirá otros artículos como sofás, colchones, pequeños electrodomésticos, menaje del hogar y complementos como bolsos, carteras o cinturones.

Además, la feria contará con un espacio gastronómico en el que los visitantes podrán degustar jamones ibéricos, quesos artesanales, dulces tradicionales, repostería portuguesa, especialidades turcas y una selección de vinos.

Como aliciente adicional, la organización ha previsto el sorteo de un cheque de 500 euros para gastar en cualquiera de los stands, en el que podrán participar los asistentes al evento.

El recinto permanecerá abierto en horario ininterrumpido de 10.00 a 22.00 horas durante los tres días. La entrada tiene un coste de 2 euros, mientras que los menores de 12 años podrán acceder de forma gratuita. El aparcamiento será también gratuito para los visitantes.

El dúo valenciano Ultralágrima estará en el Costera Sur Festival / L.O.

Costera Sur Festival: Música y naturaleza junto a la Cresta del Gallo

La Plaza de la Iglesia de San José, en Los Garres, volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro del Costera Sur Festival, una cita que une música y naturaleza con la Cresta del Gallo como telón de fondo. El evento, que se celebrará el viernes 17 y el sábado 18 de abril, reunirá más de una quincena de conciertos, sesiones de DJs y distintas actividades paralelas en un entorno privilegiado al pie de la montaña.

La programación arrancará el viernes a partir de las 18.30 horas y continuará el sábado desde las 12.30 del mediodía, en una jornada que se prolongará hasta bien entrada la noche. La propuesta busca consolidarse un año más como una de las grandes citas musicales al aire libre del entorno murciano, combinando paisaje, ambiente festivo y una cuidada selección de artistas.

Entre las incorporaciones al cartel figura Ultralágrima, el dúo valenciano que se mueve entre el pop más pegadizo y los sonidos experimentales, con una propuesta marcada por la nostalgia y la intensidad emocional. También estará presente la cantautora mallorquina Blanca Vergara, que llevará a Los Garres su universo íntimo y delicado, marcado por canciones como 27 días o No sabe querer, incluidas en su primer EP, La vida de una chica. A ello se sumará Perfecto Miserable, con una propuesta de noise pop y rock alternativo influida por el Midwest emo, el shoegaze y el 4th wave emo, y temas como ¿Me dejas olvidar? o Termonuclear.

El apartado de electrónica y fiesta correrá a cargo de Black Tag DJs, una referencia del ocio nocturno alternativo en Murcia desde 2015, que pondrá el broche a una programación pensada para alargar el ritmo hasta la madrugada.

El mercadillo de Cuesta Blanca reune este año al menos medio centenar de puestos / L.O.

Feria de Primavera en Cuesta Blanca

Cuesta Blanca celebrará este sábado, 18 de abril, la cuarta edición de su Feria de Primavera, una cita que arrancará a las 11.00 horas y que volverá a convertir este enclave en punto de encuentro para la artesanía, la gastronomía y la música en directo.

El mercadillo reune este año al menos medio centenar de puestos con una amplia oferta de productos artesanales. Entre ellos habrá alimentos como aceite, miel, quesos, salazones, pan de higo, arrope y almendras garrapiñadas, además de artículos de tapicería, macramé, telas, ropa y creaciones elaboradas a ganchillo.

La feria también contará con objetos realizados en madera, alambre, acero, barro, resina, arcilla, fimo y cerámica, así como puestos de macetas, floristería, incienso, velas y jabones. La programación incluirá además la participación de una emprendedora botánica dedicada al papel plantable y otra especializada en mostrar cómo cocinar con energía solar.

No faltarán tampoco los complementos, con propuestas de joyería y bisutería en metal, piedra y esparto, material con el que también se ofrecerán elementos decorativos como cestos, llaveros, alfombras o marcos para espejos. La jornada se completará con actividades vinculadas al yoga y la presencia de asociaciones protectoras de animales.

El mercadillo dispondrá además de una cantina con precios populares. A las 13.00 horas comenzará el pasacalles de la charanga La Tropachequera, representante de la Región de Murcia en el VIII Festival Nacional de Charangas celebrado en 2022 en Poza de la Sal (Burgos).

Como broche a la jornada, a las 14.30 horas se servirá una paella gigante, con raciones a 5 euros, y a partir de las 17.00 horas la Plaza de la Iglesia acogerá la actuación de Marta Saorín, que interpretará un repertorio de pop-rock, copla, canción española y bachata hasta el cierre del evento.