Una oportunidad única en la Región de Murcia: el primer festival de España de conserva gourmet llega con tapas, degustaciones y showcookings

Hay productos que llevan décadas en las despensas murcianas sin recibir el reconocimiento que merecen. La conserva es uno de ellos. Pero este verano, Molina de Segura se propone cambiar eso de una vez por todas con un festival que promete ser una cita ineludible para los amantes del buen producto.

GastroLata llega el 19 y 20 de junio para convertir las calles de Molina de Segura en un gran espacio gastronómico al aire libre. No es un mercado cualquiera ni una feria al uso: es el primer festival urbano de España dedicado en exclusiva a la conserva gourmet, y su edición inaugural ya apunta a grande.

El evento fue presentado este jueves y se avanzó un programa que combina showcookings de chefs reconocidos, degustaciones, maridajes con vinos y cervezas artesanales, música en directo y hasta un espacio infantil creativo vinculado al mundo de la conserva.

Algo más que abrir una lata

Detrás de GastroLata hay una reivindicación clara. "La conserva no es solo una forma de preservar alimentos: es también una manera de conservar cultura gastronómica", explica la coorganizadora del festival, María Salvador, quien añade que el festival "nace para reivindicar la conserva como producto gastronómico de primer nivel y acercar al público la innovación y la calidad que existen hoy en el sector".

Durante dos jornadas, el público podrá recorrer casetas expositoras con productores llegados de toda España, participar en showcookings a cargo de chefs especializados y competir (o simplemente disfrutar) en el Concurso a la Mejor Tapa elaborada con productos en conserva premium, una de las actividades más esperadas del programa. El canal Horeca también tendrá un papel protagonista, con presencia de profesionales del sector hostelero.

Cartel del I Festival de Conserva Gourmet 'GastroLata' / Ayto. Molina de Segura

Molina, cuna conservera que mira al futuro

La elección de Molina de Segura como sede no es casual ni caprichosa. Esta ciudad lleva el mundo de la conserva en sus genes. Marcas como Pelícano, La Molinera o La Huertana escribieron parte de la historia económica y social del municipio, y las siete chimeneas industriales que aún se conservan en pie son el símbolo más visible de ese legado.

GastroLata quiere rendir homenaje a esa historia con la exposición 'Evolución de la Industria Conservera en Molina de Segura', organizada en colaboración con el Ayuntamiento, que permitirá a los visitantes hacer un recorrido por el pasado del sector a través de sus marcas más emblemáticas.

Un sector que mueve miles de millones

El momento no podría ser más oportuno. Las exportaciones agroalimentarias de la Región de Murcia rozan los 3.800 millones de euros, según datos del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, lo que sitúa a Murcia entre las principales regiones exportadoras del país. Dentro de ese músculo exportador, la industria conservera vegetal representa aproximadamente el 17% de las exportaciones nacionales del sector.

GastroLata nace, precisamente, con la voluntad de dar visibilidad a ese potencial y acercar al consumidor final un producto que ha evolucionado muy por encima de lo que muchos imaginan.

Y si todo sale como esperan sus organizadores (que ya tienen puestos los ojos en otras plazas), Molina de Segura será solo el principio: el formato prevé extenderse a otras cuatro ciudades españolas en 2027.