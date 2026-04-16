Infraestructuras
El nuevo hito del Corredor Mediterráneo con el viaducto de Totana superando las pruebas de carga con camiones: "Es espectacular"
El ministro Óscar Puente muestra las pruebas de resistencia de la infraestructura, vital para la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería: "¿Habíais visto alguna vez algo así? Seguro que no", presume en redes
Un nuevo hito del avance del Corredor Mediterráneo a su paso por la Región de Murcia. Las pruebas de carga realizadas con camiones en el viaducto de Totana tuvieron lugar este jueves en lo que se considera como infraestructura clave de la línea de Alta Velocidad.
Las imágenes difundidas por el ministro Óscar Puente en su cuenta de X muestran el ensayo de resistencia del tablero del viaducto mediante el paso de vehículos pesados, una práctica habitual en obras de Alta Velocidad para comprobar deformaciones y comportamiento de la estructura antes de su puesta en servicio. "¿Habíais visto alguna vez algo así? Seguro que no. Es espectacular", preguntaba y se respondía el propio ministro de Transportes en la red social.
Desde hace tiempo se viene llevando a cabo los trabajos para el levantamiento del viaducto de 954 metros de largo y que está compuesto por dos tramos con vigas prefabricadas de hormigón y un tramo central metálico sobre la autovía de tres vanos.
El viaducto de Totana forma parte del tramo de la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, integrado en el Corredor Mediterráneo, uno de los ejes estratégicos del sistema ferroviario español. Estos trabajos avanzan en paralelo desde principios de marzo hasta el próximo mes de mayo con la ejecución de túneles y plataformas ferroviarias en la zona.
Según el Ministerio de Transportes, estas pruebas permiten validar el cumplimiento de los estándares de seguridad y durabilidad exigidos en infraestructuras ferroviarias de gran capacidad. La obra del viaducto de Totana es una de las estructuras singulares del trazado por su longitud y complejidad técnica, diseñada para soportar tráfico ferroviario.
Cabe recordar que esta conexión Murcia-Almería, "eje estratégico del Corredor Mediterráneo y primera conexión ferroviaria entre ambas capitales" para Adif, cuenta con una inversión total de 3.600 millones de euros. Desde el Administrador Ferroviario añaden que recientemente se ha autorizado la licitación del montaje de vía entre Lorca y Vera, que se suma al montaje de vía en los tramos Vera-Almería y Nonduermas-Lorca San Diego, ya adjudicado.
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