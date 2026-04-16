Siniestro
Muere un motorista de 61 años en un accidente en Cartagena frente al Hospital Perpetuo Socorro
El siniestro entre una moto y un turismo en la calle Sebastián Feringán se ha saldado con un fallecido pese a la rápida intervención de los sanitarios del centro
Un motorista de 61 años ha fallecido este jueves tras un accidente de tráfico ocurrido en la calle Sebastián Feringán de Cartagena, a la altura del Hospital Perpetuo Socorro.
El siniestro, registrado sobre las 13:56 horas, ha implicado a una motocicleta y un turismo. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto ha salido despedido varios metros.
Un médico y un enfermero del propio hospital han atendido de inmediato al herido en el lugar del accidente, mientras la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 movilizaba una ambulancia. Pese a la rápida intervención de los sanitarios, no ha sido posible reanimar al hombre, que ha fallecido en el lugar.
Hasta la zona también se ha desplazado una patrulla de la Policía Local de Cartagena.
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