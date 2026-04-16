Martínez Nieto precisa sus polémicas palabras sobre el aborto y la eutanasia: "No me refería a combatirlos con violencia física"

El diputado de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Antonio Martínez Nieto, ha querido aclarar el sentido de sus polémicas palabras pronunciadas durante el debate parlamentario celebrado este miércoles. Durante su intervención, en la que explicaba los motivos por los que su partido se negaba a secundar la moción de PP que exigía al Gobierno de España una Ley de Cuidados Paliativos, el parlamentario dijo textualmente que "tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia".

Dada la controversia que han generado sus palabras, tanto a nivel regional como nacional, Martínez Nieto ha precisado este jueves en unas declaraciones ante los medios que cuando hizo referencia a “combatir, incluso con violencia” la aberración moral del aborto y la eutanasia, "en ningún caso" se refería a ningún tipo de agresión física ni a la violencia material, rechazando de forma tajante cualquier manifestación de violencia.

“Siempre rechazaremos cualquier tipo de violencia, no cabe duda alguna sobre esto. De hecho, como saben, somos el partido que más violencia física sufre”, ha señalado el diputado de Vox, que ha recordado las situaciones de hostigamiento que, según él, sufren miembros de su formación en distintas regiones de España.

En este sentido, ha explicado que su intervención se refería exclusivamente a una resistencia firme, decidida e intransigente en el terreno de las ideas, la ley, la cultura y la movilización social, en el marco del debate político y legislativo sobre la vida y los cuidados paliativos.

“Ni siquiera la presidenta de la Asamblea Regional me dijo que había que rectificar. Entendió perfectamente que mis palabras estaban en el terreno y en el ámbito de la lucha cultural, que es por desgracia donde la izquierda nos ha arrojado, nos ha metido en esta polarización política, donde, con su violencia institucional y con su violencia también a veces física contra nosotros, nos vemos arrojados a un entorno de polarización política que, desgraciadamente, es en el que se encuentra España en estos momentos”, ha añadido.

Finalmente, Martínez Nieto ha criticado lo que considera una estrategia recurrente de la izquierda para desviar la atención del fondo del debate: “La izquierda intenta, una vez más, crear cortinas de humo con falsas acusaciones de violencia para ocultar su verdadera cara”.

“Su objetivo es silenciar el debate, imponer su agenda ideológica y evitar cualquier discusión sobre la cultura de la vida y la muerte”, ha concluido.

Podemos convoca una concentración para exigir su dimisión

Podemos ha convocado una concentración pacífica en Murcia, este próximo martes 21 de abril, a las 18 horas, en el paseo Alfonso X de la capital del Segura, contra las declaraciones de Martínez Nieto. La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha hecho un llamamiento a asistir a la movilización a las mujeres de la Región de Murcia, a los colectivos feministas, a la gente progresista, a los sindicatos y al resto de partidos democráticos para exigir su dimisión.