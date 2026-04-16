Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador antiácaros más completo del mercado: esteriliza con luz UV y cuesta menos de 30 euros

Colchones, almohadas, sofás... Millones de ácaros campan a sus anchas en los hogares murcianos sin que nadie los vea. Lidl ha encontrado la respuesta, y esta vez llega en forma de aspirador. La cadena de supermercados pone a la venta el aspirador antiácaros de 300 W de Silvercrest a partir de este viernes, 17 de abril, en tiendas físicas de la Región de Murcia y en su web, por solo 29,99 euros. Ya está disponible online, pero el viernes se esperan colas kilométricas en los establecimientos para hacerse con él antes de que se agoten las existencias.

Y no es para menos. A este precio, el aspirador antiácaros Silvercrest ofrece unas prestaciones que rivalizan con modelos bastante más caros. No se trata de un simple aspirador: combina tres funciones en un solo aparato, la aspiración, los ledes de esterilización UVC y la vibración, para atacar la suciedad invisible de camas, colchones y tapicerías desde varios frentes a la vez.

Uno de sus puntos fuertes es precisamente la luz ultravioleta, que esteriliza las superficies sin necesidad de productos químicos. Para las familias murcianas con niños pequeños o personas alérgicas, este detalle marca la diferencia: un sueño más saludable empieza por una cama verdaderamente limpia. Además, el sistema de apagado automático garantiza que la luz UV solo se activa al entrar en contacto con la superficie y al pulsar el interruptor simultáneamente, lo que añade una capa extra de seguridad en el uso doméstico.

La nueva aspiradora antiácaros llega a las tiendas de Lidl / L. O.

Pero el aparato no se queda solo en lo básico. Incorpora un filtro HEPA lavable, lo que significa que no hay que gastar en recambios, y el depósito de polvo de aproximadamente 250 ml es extraíble y fácil de limpiar, sin necesidad de bolsa. Para los que buscan un electrodoméstico sin complicaciones ni costes ocultos, este detalle es un alivio.

En cuanto a la comodidad de uso, el cable de aproximadamente 4 metros ofrece suficiente autonomía para moverse con soltura entre dormitorios sin tener que cambiar de enchufe a cada momento. Con un peso de poco más de 1.300 gramos y unas medidas compactas, resulta manejable incluso para quienes no están acostumbrados a este tipo de aparatos. El nivel de ruido se sitúa en aproximadamente 78 dB, un dato a tener en cuenta pero habitual en la categoría.

El paquete incluye el aspirador antiácaros, una lámpara de esterilización UV y dos filtros HEPA lavables, con uno ya preinstalado, por lo que viene listo para usar desde el primer momento.

Como ocurre con los artículos más demandados de Lidl, las existencias serán limitadas, por lo que conviene no esperar demasiado. El aspirador antiácaros Silvercrest de 300 W ya está disponible online y llegará a las tiendas físicas de la Región de Murcia a partir del viernes 17 de abril por 29,99 euros.