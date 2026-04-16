López Miras ve al Gobierno de Sánchez en "estado vegetativo" y eleva a Feijóo como alternativa

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reivindicado este miércoles, antes de la Junta Directiva Abierta celebrada en Murcia con la presencia de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que "frente a un Gobierno de Pedro Sánchez en estado vegetativo y centrado en sus causas judiciales, está la alternativa real, seria y rigurosa de Alberto Núñez Feijóo".

López Miras ha contrapuesto la actuación del Ejecutivo central con las políticas que, según ha señalado, aplica el PP en la Región de Murcia. "Ante la división y el desvarío de Pedro Sánchez, las soluciones del Partido Popular que aplicamos en la Región de Murcia, como las ayudas a los autónomos", ha afirmado.

El dirigente regional ha criticado además la gestión del presidente del Gobierno y ha lamentado que "está tomando diariamente decisiones que perjudican gravemente a los ciudadanos y, por supuesto, a la Región de Murcia", en alusión a asuntos como las "infraestructuras, agua y financiación". En esa línea, ha apostillado que "cuando Pedro Sánchez no toma decisiones es malo, pero si las toma, peor".

"Además de gritar hacen falta soluciones"

Frente a ello, López Miras ha defendido "otra forma de gobernar, que es la del Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo". "Hay una alternativa real, que no es de crispación, no es de división, no es de pancarta, no es populismo", ha asegurado. "Porque la indignación sin solución no sirve de nada: hace falta, además de gritar, soluciones, y estas son las de Alberto Núñez Feijóo y las del Partido Popular, como demostramos aquí en la Región de Murcia", ha añadido.

Durante su intervención, también ha destacado que la Región de Murcia es "una comunidad líder en la creación de empleo, en crecimiento económico, gracias a políticas como las bajadas de impuestos, frente a las 100 subidas del Gobierno de Sánchez". En concreto, ha puesto el foco en las medidas dirigidas a los trabajadores autónomos: "Mientras que Sánchez sube la cuota de los autónomos todos los meses, el Gobierno la Región de Murcia aprueba una medida pionera en España para que los autónomos, ante una de sus mayores preocupaciones, que es cuando tienen que causar baja por enfermedad o accidente, reciban ayudas de hasta 700 euros". Y ha rematado: “Gracias a las ayudas del Gobierno de la Región de Murcia, aquí los autónomos sí puedan ponerse enfermos sin estar preocupados de que lo que les va a costar”.

En su discurso, Miras puso el fondo en las recientes medidas dirigidas a los trabajadores autónomos

Respecto a Ester Muñoz, López Miras la ha definido como "una mujer valiente, una de las voces más claras y rotundas y una de las mentes más lúcidas de la política española". "Es un orgullo contar con ella siempre que el Partido Popular y la Región de Murcia la han necesitado", ha concluido.

Alabanzas a los parlamentarios del PP regionales

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso ha puesto en valor el trabajo de los diputados murcianos del partido y ha destacado su labor "constante" para defender tanto el proyecto nacional de la formación como los intereses de la comunidad autónoma.

Muñoz destaca la capacidad de Miras para aportar "estabilidad" frente a la "tensión e inestabilidad"

Muñoz ha señalado que los parlamentarios regionales "luchan cada día para atraer inversiones y evitar que el Gobierno de Pedro Sánchez deje a la Región de Murcia a un lado". Asimismo, ha situado a Fernando López Miras como "uno de los grandes referentes del Partido Popular", al destacar su capacidad para aportar "estabilidad" frente a la "tensión e inestabilidad" que, en su opinión, genera el Ejecutivo central.

En esa línea, ha considerado que López Miras representa "claramente la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez", tanto por sus propuestas como por su gestión al frente del Ejecutivo autonómico. "Vivimos tiempos de tensión política, con un Gobierno de España cuyos ministros discuten permanentemente e incluso se insultan en ruedas de prensa, generando inestabilidad", ha señalado. Frente a ello, ha defendido que "emergen figuras como Fernando López Miras, que dan estabilidad a los ciudadanos y garantizan un Gobierno que trabaja para ellos".