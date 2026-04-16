Podemos llama a la movilización en Murcia para exigir la dimisión de Martínez Nieto por pedir combatir el aborto “con violencia”

Podemos ha convocado una concentración pacífica en Murcia, este próximo martes 21 de abril, a las 18 horas, en el paseo Alfonso X de la capital del Segura, contra las "amenazas" del diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, que declaró este miércoles en el Pleno de la Asamblea que "tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia".

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha hecho un llamamiento a asistir a la movilización a las mujeres de la Región de Murcia, a los colectivos feministas, a la gente progresista, a los sindicatos y al resto de partidos democráticos para exigir la dimisión del parlamentario de Vox.

“Es una amenaza gravísima que las mujeres de esta Región no podemos tolerar. Aunque lamentablemente ya nos hemos acostumbrado a las barbaridades de la ultraderecha, hay líneas que no se pueden traspasar”, ha manifestado la diputada morada.

“Vox ha convertido la Asamblea Regional y el Congreso de los Diputados en el escaparate donde se pone en la diana a los menores migrantes, a la izquierda o, como ayer, a las mujeres”, ha aseverado Marín. “Esta concentración es para decir basta ya. Basta de amenazas. Este señor tiene que dimitir. Las mujeres de la Región de Murcia no se merecen representantes así”, ha concluido.