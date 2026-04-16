La falta de instalaciones pone en riesgo la actividad de la agrupación musical Cristo del Valle

La Agrupación Musical Cristo del Valle de Torreagüera atraviesa una situación de crisis tras el abandono de su antigua sede en el casino del municipio, cuyo deterioro estructural obligó a desalojar el edificio en 2023.

Desde entonces, la banda ensaya en el centro cultural de la pedanía, un espacio provisional que, según denuncia su presidenta, Carmen Escobedo, presenta importantes limitaciones para el desarrollo normal de la actividad de la agrupación. “Dependemos de si hay talleres, teatro o cualquier otra actividad. Hay días en los que no podemos ensayar”, explica.

El origen del problema se remonta al estado del antiguo casino, sede de la agrupación desde 2009. Aunque el edificio ya presentaba deficiencias, la situación se agravó hasta el punto de producirse el derrumbe de parte del techo. “Me cayó el falso techo mientras preparaba un ensayo. Tuve que refugiarme debajo de una mesa”, relata la presidenta.

Tras este episodio, la agrupación fue trasladada al centro cultural, el único espacio disponible en la pedanía. Sin embargo, la convivencia con otras actividades ha generado dificultades constantes. La falta de aulas, el almacenamiento de instrumentos y la necesidad de montar y desmontar el material de forma continua afectan directamente al funcionamiento de la banda.

Dificultades para la banda

“Perdemos ensayos, tiempo y materiales. No es solo incómodo, es que así no se puede trabajar bien”, señala. Además, la limitación horaria —marcada por el cierre del centro— y la imposibilidad de disponer de llaves propias reducen aún más la flexibilidad de los músicos.

Esta situación ha tenido consecuencias en la propia agrupación. Algunos integrantes han dejado de asistir a los ensayos ante la falta de estabilidad. “Hemos perdido parte de nuestra esencia. Antes teníamos nuestro sitio, éramos una familia”, lamenta.

Como medida de mejora, la pedanía ha iniciado recientemente la insonorización de dos aulas dentro del centro cultural, un proyecto ya aprobado que permitirá retomar parte de la actividad formativa sin interferir con otros talleres. No obstante, el problema de espacio sigue sin resolverse.

A día de hoy, la agrupación descarta trasladarse a otras pedanías cercanas y mantiene su voluntad de permanecer en Torreagüera. Sin embargo, el futuro de su sede continúa en el aire, ya que no está previsto que regresen al casino una vez rehabilitado. “Nos han dicho que allí no vamos a volver”, afirma la presidenta.

Pese a las dificultades, desde la directiva insisten en mantener la actividad y no perder la identidad del proyecto. “No perdemos la esperanza. Vamos a seguir hasta donde podamos llegar”.