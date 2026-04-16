Miriam González: "PP y PSOE son idénticos en cuanto a limpieza y regeneración"

Miriam González Durántez (Olmedo, Valladolid, 1968), presidenta de España Mejor, participó este jueves en el Casino de Murcia en un acto sobre el papel de la sociedad civil en el fortalecimiento de la democracia. Lleva años reuniéndose con agentes económicos, políticos y sociales para implementar en la Administración medidas que atajen una corrupción que aparece con cada nuevo gobierno; sin embargo, gobiernos y legisladores parecen hacer caso omiso. Con la paciencia agotada, está dispuesta a pasar a la acción.

¿Cómo está de fuerte España Mejor en la Región de Murcia?

En total, en España hay unos 6.800 voluntarios aproximadamente. De ellos, un centenar están en la Región de Murcia. Valoro mucho el esfuerzo de estas personas porque trabajan en su tiempo libre, cuando acaban su jornada laboral, cenan y se ponen a hablar de políticas públicas, de cómo contribuir, sin visibilidad, sin puestos, simplemente por vocación de servicio público.

¿Cuál es el objetivo último de España Mejor?

Buscamos que gente que no se siente cómoda con etiquetas partidistas pueda contribuir a las políticas públicas. Los partidos son estructuras muy rígidas y hay mucha gente que no encaja ahí. Eso no significa que no puedan aportar. Hay que articular espacios que interactúen con naturalidad con los políticos. Llevamos tres años de trabajo y los partidos empiezan a aceptar hablar y discutir. Donde siguen completamente cerrados es en la regeneración y la limpieza.

Lo del centro no lo entiendo bien, y las derechas e izquierdas me parecen etiquetas del siglo XX

¿No ha encontrado ningún partido que se interese por sus propuestas de regeneración?

Al revés. En la parte de regeneración y limpieza están felices de recibirnos, con besos, abrazos y fotos. Sin embargo, luego no cambian ni una coma, aunque se trate de cosas positivas para ellos. Por ejemplo, con la oposición ahora mismo: una de las 99 medidas que tenemos en el Código Ético de Gobierno es publicar los currículums de todos los asesores que haya en las instituciones públicas, de manera estandarizada, de tal manera que se vea si cuadran el currículum de una persona con la misión que se le ha encomendado.

Muy de actualidad con los ‘enchufes’ de Ábalos.

Es un gol a portería abierta. Pues no se mueve nada. Y esto pasa porque quieren seguir aprovechándose de esa deficiencia en los lugares en los que están gobernando o quieren poder hacer lo mismo cuando lleguen al poder. Lo mismo pasa con la Ley de Conflictos de Interés, que afecta a la esposa del presidente. Llevamos dos años de serial y nadie pone una reforma sobre la mesa. Esa norma es antiquísima y no funciona. No se trata solamente de cortar los conflictos una vez ocurren, sino de poner sistemas preventivos.

¿La corrupción es intrínseca a los países mediterráneos?

No. Hay países con oficinas anticorrupción mucho más centradas en lo preventivo, como es el caso de Francia, que tiene muchos problemas, de todas formas. En Letonia también están avanzando mucho en este sentido, y en Albania, país en donde hay muchísima corrupción, pero que está probando muchos sistemas nuevos porque quieren entrar en la Unión Europea. Incluso, están desarrollando herramientas con inteligencia artificial para la contratación pública. Es mucho más difícil corromper a un ordenador que corromper a un político. No debería ser tan difícil copiar fórmulas que funcionan en otras latitudes.

Miriam González, en el Casino de Murcia. / Israel Sánchez

Usted conoce la UE desde dentro. Tal vez sería más fácil que nos obligara a tomar medidas.

Soy poco partidaria de esa filosofía por la cual, cada vez que nos encontramos con un obstáculo, esperemos a superarlo hasta que nos lo pide Europa. Pasa con los asuntos relacionados con las pensiones, las medidas anticorrupción o las normas presupuestarias. Somos uno de los cinco grandes países de la Unión Europea, ¿no? No solo no hay que esperar a que nos den la energía intelectual, sino que se la tenemos que dar nosotros.

El otro día, Sánchez sacó pecho porque habíamos mejorado en un ranking de democracia. ¿Qué opina?

Fue el índice de calidad democrática de The Economist. Si cualquiera lo lee, verá que somos uno de los peores países de la Unión Europea. Al final, no es más que un intento de maquillar la realidad, como si no se palpara el malestar en la calle. Yo hago reuniones abiertas con los ciudadanos y una de las cosas que más me llama la atención es esa impotencia, tristeza e, incluso, ese divorcio monumental que hay entre la ciudadanía y la clase política. Si bajasen un poco más a la calle, lo verían.

¿Por qué los ciudadanos no actúan ante la corrupción?

Primero, porque es muy difícil saber cuáles son los medios con los que actuar cuando se ha visto que hay corrupción. Y segundo, porque hay muchísima gente que tiene miedo de las represalias. Hay un montón de gente que depende del sistema corrupto. Seamos claros:las posibilidades de éxito dependen mucho más de la cercanía que se tiene a los partidos políticos con poder que del mérito y el esfuerzo. Luego, a la hora de votar, se tienen las opciones que se tienen. Ha habido posibilidades en ciertos momentos de la historia de la España democrática de abrir lanzas, pero luego se han cometido muchísimos errores. Me refiero a Podemos, Ciudadanos, UPYD...

Me llama la atención el divorcio monumental que hay entre la ciudadanía y la clase política

¿Qué propuestas tiene España Mejor para el problema del agua, que tanto afecta a esta región?

Planteamos despolitizar la gestión, avanzar hacia una ley hídrica global y un plan de inversión a largo plazo. También impulsar la innovación y aprovechar el conocimiento de las empresas españolas del sector.

¿Y sobre el sistema de financiación autonómica?.

No tenemos una propuesta concreta, pero el problema es claramente político. Se negocia en función de intereses parlamentarios, no de criterios técnicos. Debería negociarse entre todas las comunidades. No se puede pactar con una y luego intentar imponerlo al resto.

El principal problema de los españoles es la vivienda.

También apostamos por despolitizar el debate y centrarnos en el alquiler asequible. El Banco de España estima que hacen falta entre 600.000 y 1,5 millones de viviendas. Con esas cifras, es imposible resolverlo solo desde lo público o solo desde el mercado. Hay que combinar colaboración público-privada y con el Tercer Sector, garantizar seguridad jurídica y asegurar que lo público siga siendo público.

¿Tiene claro que se va a presentar a las elecciones?

Estoy trabajando en un partido político en paralelo a España Mejor, o sea, algo distinto. Esta formación ya tiene nombre, pero lo desvelaré más adelante.

El éxito depende más de la cercanía que se tiene a los partidos políticos con poder que del mérito

¿Es necesario?

He llegado aquí después de dedicarle años a la lucha por la regeneración y la limpieza, y tras darme cuenta de que es imposible avanzar con los partidos actuales. Podríamos pasar otros 15 años más reuniéndonos y seguirían sin mover un dedo. Ya tengo cosas muy atadas y, cuando llegue el momento, lo presentaré.

Siempre se le ha relacionado con Ciudadanos. ¿Van por ahí los tiros?

Pues yo no era de Ciudadanos. Les reconozco la valentía de haber intentado salir del bipartidismo, pero a mí me parece que a CS se le olvidó enseguida lo de la limpieza. Me identifico poco con muchas de las cosas que acabaron haciendo.

Era un espacio de centro. ¿No es donde quiere colocarse?

Lo de centro no lo he entendido nunca bien.

Entre el PP y el PSOE.

Es que a mí me parecen muy similares. En cuanto a la parte de la agenda que a mí me interesa, la de la regeneración democrática, son idénticos. O sea, que no veo diferencia entre cómo el Gobierno de Rajoy no se movía en limpieza y regeneración y cómo el Gobierno de Sánchez no se mueve en limpieza y regeneración. Incluso, diría que estamos yendo para atrás. El primer problema importante que tuvimos de financiación de partidos políticos llegó con Felipe González y ningún presidente ha cambiado las normas. ¿Eso es de derechas o es de izquierdas? En pleno siglo XXI, me parecen etiquetas del siglo XX. ¿Perseguir la eficiencia de los servicios públicos es de derechas o de izquierdas? ¿Apoyar la inmigración, que es buena para la clase empresarial, es de derechas o de izquierdas? Lo que le puedo decir es que el partido que va a salir no es ni el PP ni el PSOE.

Tendrá una resistencia enorme, ahora que el PP ha absorbido a Ciudadanos. ¿Está preparada para lo que se le viene encima?

Lo vamos a tener que ver.

¿Puede confirmar que estará lista para las elecciones de 2027?

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