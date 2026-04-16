En directo | Nuevo cara a cara entre López Miras y los portavoces parlamentarios en la Asamblea

La Asamblea Regional de Murcia acoge este jueves un nuevo cara a cara entre el presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, y los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en una sesión de control marcada por asuntos de fuerte carga social, económica y política.

Bajo la presidencia de Visitación Martínez, el Pleno se presenta como un termómetro del momento político en la Región, con debates que abarcan desde la pobreza infantil hasta la sanidad, el agua o el empleo.

Uno de los ejes centrales del debate será la situación de la pobreza infantil, con varias preguntas dirigidas al jefe del Ejecutivo regional sobre la eficacia de sus políticas ante un contexto en el que la Región de Murcia encabeza este indicador a nivel nacional, así como sobre las medidas concretas adoptadas para combatir esta problemática. En paralelo, la sanidad también ocupará un lugar destacado, con cuestiones sobre los recursos disponibles para aplicar el Real Decreto de sanidad universal y sobre las garantías en la puesta en marcha de nuevas infraestructuras sanitarias, como el Centro de Salud Este de Molina de Segura.

El debate político se ampliará a otros frentes clave como el impacto de las políticas del Gobierno central en los autónomos de la Región o la postura del Ejecutivo murciano ante la subida del salario mínimo interprofesional. A ello se suman cuestiones estratégicas como el futuro del Trasvase Tajo-Segura, el peso creciente de la desalación en el sistema hídrico o el balance turístico de la reciente Semana Santa, uno de los periodos de mayor actividad para el sector.

Noticias relacionadas

Además, el Pleno abordará asuntos vinculados a la gestión pública y los servicios, como la situación del Cine Rex de Murcia, la ejecución del Plan de Eficiencia Energética, las ayudas de comedor escolar o el alcance de programas como Activa. La sesión se completa con varias interpelaciones sobre vivienda —en relación con los alquileres sociales—, listas de espera sanitarias, conservación del patrimonio cultural y la regulación de la formación de socorristas, configurando un debate amplio que permitirá medir el pulso político entre el Gobierno regional y la oposición en tiempo real.