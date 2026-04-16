El día a día de una abogada que asesora sobre la regularización de migrantes en Murcia: "Recibimos unas 5 visitas diarias de personas preguntándonos por lo que hace falta"

Apenas lleva cuatro semanas abierta en la reconocida calle San Antón de Murcia y la oficina de Maou Abogados en Murcia ya viene recibiendo -y en los últimos días todavía con más ahínco- numerosas visitas presenciales y consultas telefónicas y online de ciudadanos extranjeros de la Región que buscan informarse y asesorarse sobre la documentación y los pasos que deben dar para cumplimentar la solicitud del proceso extraordinario de regularización de migrantes: "Ahora estamos recibiendo como 4 o 5 visitas diarias interesadas sobre esta cuestión y la documentación necesaria, principalmente de personas procedentes de Venezuela, Colombia o Marruecos".

Así lo señala a La Opinión la letrada Khadija Maou, especializada en derecho de extranjería y fundadora del despacho que abrió sus puertas el pasado 23 de marzo en la capital. A este incremento de la actividad ha ayudado también de forma importante el hecho de que en la puerta del negocio haya colocado un cartel en el que se lee 'Entra y consulta por la regularización extraordinaria' junto a otro en árabe sobre este mismo motivo.

A la ardua labor de ponerse de responder las preguntas que le van surgiendo y orientar a los clientes, Khadija expone que uno de los aspectos que más interrogantes está generando en las últimas horas es el nuevo 'informe de vulnerabilidad', una de las novedades del procedimiento.

Según detalla la abogada, aún no está claro quién será el encargado de emitirlo ni bajo qué criterios concretos. "Se está comentando que podrían gestionarlo entidades colaboradoras, como ONG o incluso trabajadoras sociales, pero no hay una confirmación clara", señala.

La letrada, a las puertas de su oficina en la calle San Antón de la capital. / Juan Carlos Caval

La incertidumbre radica también en la interpretación del propio concepto de vulnerabilidad. Khadija explica que existe la posibilidad de que la mera situación administrativa irregular sea suficiente para considerar a una persona como vulnerable, aunque advierte que esto no está garantizado. "A los clientes les decimos que en principio podría ser así, pero no podemos asegurarlo. Todo dependerá de cómo se valore cada expediente", afirma.

La abogada teme que el proceso de resolución se convierta en un sistema rígido de verificación documental. “Puede acabar siendo un ‘check, check, check’: si cumples todos los requisitos, se concede; si falta algo, se deniega”, apunta, lo que podría dejar fuera a muchas personas en situaciones complejas.

Además, destaca que no todos los migrantes cumplen con condiciones como disponer de un contrato de trabajo o tener hijos menores o familiares a cargo, factores que podrían influir en la resolución favorable de las solicitudes. "Esto va a generar tensión en los próximos días", advierte.