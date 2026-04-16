La Croem reclama que la regularización de migrantes se aplique de forma "ordenada" en la Región para que no afecte al empleo

El presidente de la patronal regional Croem, Miguel López Abad, reclamó este jueves que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes se aplique de forma "ordenada" y sin que suponga un impacto negativo para las empresas y el empleo de la Región de Murcia.

El máximo representante del tejido empresarial murciano valoró de forma "positiva" el proceso que ya ha arrancado de forma telemática y que dará comienzo de forma presencial el próximo lunes en las oficinas de Extranjería, de la Seguridad Social o de Correos (donde ya se avisa de que puede haber un posible "colapso"), pero advirtió de la "falta de información" y exigió una mayor participación del sector empresarial en su desarrollo.

López Abad reiteró durante la presentación de la nueva Línea Escudo Liquidez para pymes autónomos que la medida sacada adelante por el Gobierno de España puede suponer una oportunidad para paliar la escasez de mano de obra que vienen echando en falta las empresas murcianas, destacando que la posible regularización de hasta 30.000 personas migrantes en la Comunidad permitiría su incorporación al mercado laboral cumpliendo todas las garantías.

No obstante, el dirigente empresarial insistió en que aún existen incertidumbres sobre cómo se aplicará el proceso. Por ello, pidió que se tenga en cuenta la voz de los empresarios durante la implementación de la normativa, con el objetivo de ajustarla a las necesidades reales del tejido productivo.

Así, López Abad defendió que la regularización debe realizarse de forma "ordenada" y sin perjudicar a los trabajadores ya existentes, garantizando un equilibrio en el mercado laboral, abogando por que el proceso se lleve a cabo de manera “óptima” para asegurar su eficacia.