Cambios en la cúpula del Sindicato Médico de la Región en pleno conflicto por el Estatuto Marco

En pleno conflicto laboral con el Ministerio de Sanidad por la reforma del Estatuto Marco y con la Consejería de Salud por el incumplimiento de las mejoras acordadas en 2023, el Sindicato Médico de la Región de Murcia (CESM) ha cambiado a su cúpula directiva tras la renuncia del presidente, Clemente Casado, y la secretaria general, María José García Mateos.

Desde la organización sindical informan de que estas renuncias se deben a motivos personales y de salud, respectivamente, lo que ha llevado a aprobar con urgencia el relevo en estos cargos, que asumen ahora Virginia Izura como nueva presidenta de CESM y Celia Román como secretaria general.

Los cambios se producen en un momento de agitación del colectivo médico en la Región de Murcia y a nivel nacional, profesionales que acumulan meses de huelgas consecutivas para presionar a los gobiernos central y autonómico con el fin de que se implanten mejoras laborales para los facultativos, quienes "sobreviven" con jornadas y guardias maratonianas de hasta 24 horas consecutivas y una carga de trabajo creciente debido a las plantillas infradotadas.

El próximo paro está convocado para la semana del 27 de abril al 1 de mayo si no se llega antes a un principio de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, con quien las relaciones se encuentran en punto muerto. Esta nueva huelga volverá a resentir la asistencia, que en la Región de Murcia acumula desde las convocatorias de diciembre, febrero y marzo, la cancelación de más de 1.200 cirugías, además de 34.000 consultas externas con especialistas, cerca de 6.000 pruebas y más de 57.000 consultas de Atención Primaria.

Relevo tras el 'ok' del Comité Ejecutivo

El Sindicato Médico de la Región ha ratificado en su Comité Ejecutivo extraordinario la decisión de la Comisión Permanente de nombrar presidenta en funciones a Virginia Izura y secretaria general en funciones a Celia Román, tras las dimisiones de Clemente Casado y de María José García Mateos.

Izura y Román ya han tomado posesión de los cargos.

Virginia Izura Azanza es especialista en Neurofisiología Clínica, actualmente jefa de Sección de esta especialidad en los hospitales Reina Sofía y Morales Meseguer de Murcia. Vinculada a CESM Región de Murcia desde julio de 2013, momento en el que inició su andadura sindical como delegada de Atención Hospitalaria en el Área I de salud, accediendo a la Vicepresidencia en diciembre del año 2023 hasta la actualidad.

Por su parte, Celia Román García es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el centro de salud de El Ranero (Murcia) y ha sido delegada de Atención Primaria en el Área VI de salud entre octubre de 2017 y febrero de 2025 y vicesecretaria desde octubre del año 2020 hasta la actualidad.

Debido a los cambios, la nueva configuración de la Comisión Permanente actual es: Virginia Izura, vicepresidenta del Sindicato y asume la Presidencia en funciones; Celia Román, vicesecretaria de la organización y asume la secretaría general en funciones; Francisco Martínez, tesorero; y Francisco Miralles, presidente de honor.