"Los autónomos se van a poder poner enfermos": la Región de Murcia pagará su cuota durante los dos primeros meses de baja

"Los autónomos se van a poder poner enfermos". El Gobierno de la Región de Murcia se hará cargo de la cuota de los autónomos durante los dos primeros meses de baja médica por enfermedad o accidente. Así lo anunció este jueves el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, durante la sesión de control en la Asamblea Regional.

Los autónomos que se encuentren en esta situación recibirán una ayuda directa que podrá alcanzar los 700 euros por beneficiario. De este modo, esta medida, que contará con una partida de 2 millones de euros, permitirá que los trabajadores por cuenta propia no tengan que seguir pagando su cotización mientras carecen de ingresos debido a una baja, informó el jefe del Gobierno regional. "Mientras unos persiguen a los que crean empleos, otros trabajamos por hacerles la vida más fácil", subrayó.

Esta nueva convocatoria se está ultimando y se publicará en las próximas semanas

López Miras aprovechó una pregunta del portavoz del Partido Popular, Joaquín Segado, sobre medidas puestas en marcha por el Gobierno de España que afectan directamente a los trabajadores autónomos, para anunciar esta nueva convocatoria que, según indicó, se está ultimando y se publicará en las próximas semanas.

Desde el Palacio de San Esteban subrayan que esta medida se suma a otras ya puestas en marcha por la Administración autonómica, como la Cuota Cero Ampliada, que cubre los dos primeros años de cotización de nuevos autónomos, así como los 2,7 millones de euros destinados a apoyar específicamente a los autónomos del comercio. De esta y otras ayudas se benefician ya, indicó el presidente, 106.307 autónomos en la Región de Murcia.

Durante su intervención, el presidente de la Comunidad criticó el "maltrato" del Gobierno central a los autónomos, con un modelo que "penaliza a quienes generan empleo y actividad económica".

El PP critica que "mucha gente va a tener que pagar 135 euros más cada mes" tras la última subida de cuotas

Ya lo había hecho el portavoz 'popular' a cuenta de la "presión cada vez mayor" que sufren estos trabajadores. "El último golpe lo hemos visto con la subida de un 42% de sus cuotas", destacó. Esto se traduce, prosiguió, en que "mucha gente va a tener que pagar 1.620 euros más al año, 135 euros más cada mes".

Con la nueva situación, "se puede llegar al absurdo de que un autónomo colaborador, que no es el titular de la actividad, termine pagando más que el autónomo titular", añadió Segado, que criticó al Ministerio de Hacienda de actuar con una "lógica de sospecha permanente".

"A los autónomos se les obliga a cotizar muchas veces por encima de lo que realmente ganan", remarcó Segado. "Se les somete a un sistema complejo, rígido, antiguo; se les castiga cuando intentan crecer; se les ponen barreras cuando quieren profesionalizarse; y, además, se les vende un supuesto escudo social que, en la práctica, ha demostrado ser claramente insuficiente y tremendamente tramposo", denunció.

El Gobierno de España está más pendiente de los juzgados que de los problemas de la gente Fernando López Miras — Presidente de la Región de Murcia

López Miras habló directamente de un "sablazo para los trabajadores", señalando al Gobierno por estar "más pendiente de los juzgados que de los problemas de la gente".

Dijo que 40.000 personas de la Región de Murcia se verán afectadas por la última subida a la cuota de los autónomos.

Reacción de ATA

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, respondió rápidamente en sus redes sociales al anuncio del presidente López Miras, afirmando que "así es como se ayuda a los autónomos: dando protección social y acompañándolos en su actividad" y no dando sablazos, poniendo zancadillas y asfixiando a impuestos y cotizaciones".

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El empresario agradeció públicamente al jefe del Ejecutivo murciano por tomar esta medida: "Gracias por escucharnos y actuar".