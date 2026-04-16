La anguila, más amenazada que el lince en la Región: ecologistas exigen la misma protección

Ecologistas en Acción ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente el inicio del procedimiento para incluir a la anguila europea (Anguilla anguilla) en el catálogo de especies amenazadas de la Región de Murcia.

La organización ha remitido a la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, dirigida por María Cruz Ferreira Costa, un dosier de motivación en el que recopila el respaldo unánime de la comunidad científica. Entre las entidades citadas figuran la Universidad de Murcia, la Sociedad Ibérica de Ictiología, el International Council for the Exploration of the Sea (ICES) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB), que coinciden en una recomendación clara: suspender la pesca de la especie hasta que se recuperen sus poblaciones. La petición se ampara en el artículo 16.2 de la Ley 7/1995 de fauna silvestre, caza y pesca fluvial.

Según el profesor de Zoología de la Universidad de Murcia Francisco José Oliva, especialista en la materia, la población de anguilas en la Región ha descendido un 95% desde 1980. A su juicio, resulta "poco razonable" mantener capturas anuales de entre 25 y 30 toneladas en el Mar Menor. Ya en 2024 advertía de una drástica reducción del reclutamiento juvenil (las angulas que llegan a las costas) en ese mismo porcentaje, pasando de ser abundantes a registrar "declives brutales".

En estado crítico

En la misma línea, el ICES sostiene que el stock de anguila europea en España se encuentra en un estado crítico, con niveles muy por debajo de los límites biológicos seguros. La Sociedad Ibérica de Ictiología, por su parte, considera que la especie debe catalogarse como "en peligro crítico de extinción", el escalón previo a su desaparición en estado salvaje.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos ha sido especialmente contundente al denunciar la oposición de algunas comunidades autónomas a esta catalogación sin aportar, asegura, datos sólidos que evidencien una recuperación de la especie. Asimismo, rechaza cualquier tipo de presión política o sectorial que interfiera en decisiones que, subraya, deben resolverse en el ámbito científico-técnico. Los biólogos abogan además por una Estrategia Nacional liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica que marque los criterios de conservación.

La población de anguilas en la Región ha descendido un 95% desde 1980

El respaldo a la protección de la anguila ha trascendido también al ámbito gastronómico. Una decena de chefs españoles con estrellas Michelin y Soles Repsol ha apoyado la iniciativa del Ministerio para su protección estricta bajo el lema 'Angulas no, gracias'.

Desde Ecologistas en Acción consideran "paradójico" que el Gobierno regional destaque iniciativas de conservación como la reintroducción del lince mientras, sostienen, permite la presión sobre una especie "más amenazada". “Resulta paradójico que el Gobierno regional y su Consejero de Medio Ambiente saque pecho constantemente de las liberaciones de linces por parte de políticos en operaciones de propaganda, mientras se defiende que se siga acosando una especie como la anguila, que se encuentra más amenazada que los linces según los estudios realizados", indican los ecologistas.

"Deriva anticientífica" del Ejecutivo regional

Su portavoz, Pedro Luengo, ha criticado lo que califica como una "deriva anticientífica" del Ejecutivo autonómico cuando el consenso investigador no coincide con sus intereses, citando como ejemplos el reciente "ejercicio de censura" del estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena sobre los suelos agrícolas contaminados del campo de Cartagena o el "estrepitoso fracaso" del proyecto de desnitrificación mediante biorreactores en la desembocadura de la rambla del Albujón "insensatamente impulsado por al anterior Consejero y hoy Senador, Luengo Zapata, a pesar de las advertencias de los expertos de las universidades regionales que advirtieron de sus debilidades”, indican los ecologistas a través de un comunicado.

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La organización concluye reclamando a la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática "un cambio radical de actitud" y la adopción de medidas para frenar lo que consideran una explotación pesquera "irracional e irresponsable" de una especie gravemente amenazada.