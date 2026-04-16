Alta cocina a cuatro manos en Las Colinas Golf con el chef Alejandro Ibáñez, estrella Michelin

El restaurante italiano il Palco fue escenario de una nueva experiencia gastronómica dentro del ciclo impulsado por Las Colinas Golf & Country Club con motivo de su 15 aniversario. Bajo el lema ‘Raíces de la Tierra’, los comensales disfrutaron de un exclusivo encuentro a cuatro manos protagonizado por Alejandro Ibáñez y el chef anfitrión de il Palco, José Dolera.

El restaurante italiano il Palco fue escenario de una nueva experiencia gastronómica dentro del ciclo impulsado por Las Colinas Golf & Country Club con motivo de su 15 aniversario / La Opinión

Ambos chefs unieron talento y visión en un menú degustación que reinterpretó los sabores del sureste español desde una perspectiva contemporánea. Una propuesta culinaria que nace de la tierra —viñedos, huerta y clima— y que eleva el producto local a través de la creatividad y la precisión técnica.

“Esta propuesta nace de una sólida colaboración con la Bodega Barahonda, con quienes compartimos una misma forma de entender el producto y el territorio. Por eso, en la velada de ayer, la gastronomía y el vino dialogaron desde la autenticidad y la emoción. Trabajar junto a Alejandro Ibáñez es dar continuidad a esa historia común, donde paisaje, viñedo y cocina hablan el mismo lenguaje”, explicó José Dolera tras el evento.

El menú degustación que reinterpretó los sabores del sureste español desde una perspectiva contemporánea / La Opinión

Por su parte, Alejandro Ibáñez destacó la conexión entre Barahonda y Las Colinas Golf & Country Club en su forma de entender la gastronomía. “Compartimos una misma mirada hacia el producto, el respeto por el territorio y la capacidad de emocionar desde la honestidad. Cocinar en este entorno ha sido una oportunidad para trasladar nuestra identidad junto a los vinos de Barahonda, generando un diálogo coherente entre cocina, paisaje y viñedo”, afirmó.

Esta iniciativa refuerza el posicionamiento de Las Colinas Golf & Country Club como referente gastronómico en el Mediterráneo, integrando la alta cocina como uno de los pilares de su propuesta experiencial.

Un cierre a la altura en mayo

El ciclo ‘Tres miradas, un Mediterráneo’ culminará el próximo 20 de mayo con una tercera y última velada protagonizada por el chef italiano Fabio Morisi, reconocido asesor gastronómico y colaborador de il Palco. Junto a José Dolera, presentará el menú ‘Italia KM Zero’, centrado en la tradición italiana, el producto de proximidad y la sostenibilidad.

El ciclo ‘Tres miradas, un Mediterráneo’ culminará el próximo 20 de mayo con una tercera y última velada protagonizada por el chef italiano Fabio Morisi. / La Opinión

Esta experiencia pondrá el broche final a una trilogía culinaria que se inició en marzo con la participación de Ferdinando Bernardi, chef del restaurante Casa Bernardi (una estrella Michelin), ubicado en Benissa.

“Con este ciclo queremos ofrecer experiencias gastronómicas que conecten tradición y vanguardia, donde el territorio se convierte en hilo conductor de cada propuesta. Esta segunda velada ha sido un reflejo de nuestra filosofía: respeto por el producto, conexión con la naturaleza y una cocina capaz de emocionar”, afirmó el director de Food & Beverage de Las Colinas Golf & Country Club, Gabriele Wüthrich.

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Con iniciativas como esta, Las Colinas Golf & Country Club continúa celebrando su 15 aniversario consolidando su apuesta por la alta gastronomía como uno de los grandes ejes de su identidad.