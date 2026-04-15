Empresas
Vidal Golosinas, UCAM Murcia, José María Albarracín y José Fuertes a título póstumo, entre los premiados por la Cámara de Comercio de Murcia
La entrega de los galardones en ‘La Noche de la Economía Murciana’, los más antiguos de la Región, se celebrarán a mediados del próximo mes de mayo en San Javier
La Cámara de Comercio de Murcia anunció este martes el fallo de sus premios anuales, correspondientes al ejercicio 2025, con los que reconoce, visibiliza y difunde la excelencia de la actividad empresarial de la Región en diferentes ámbitos.
Tras la reunión del jurado, los Premios Cámara en esta edición son para Vidal Golosinas (Expansión Internacional), Cammmpillo (Comercio Selecto), el UCAM Murcia por su 40º aniversario (Desarrollo Turístico) y Odin Solutions (Innovación y Desarrollo Tecnológico).
Por su parte, José María Albarracín, presidente del Grupo Albarracín y anterior presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), ha sido distinguido con el Premio Cámara a la Trayectoria Profesional. Se trata de un reconocimiento personal a empresarios, directivos o entidades, por la repercusión de su labor tanto en el desarrollo de su empresa como de la sociedad en su conjunto.
Menciones especiales
En esta edición, el jurado ha otorgado también dos menciones especiales, para José Fuertes Fernández "por su ejemplaridad personal y reconocida aportación al tejido empresarial regional durante toda una vida"; así como a Proyecto Limbium del emprendedor Alberto Martínez Ramos, por “el carácter innovador de su proyecto y potencial de desarrollo".
La entrega de los galardones, los más antiguos en el ámbito empresarial de la Región de Murcia, tendrá lugar el próximo 21 de mayo en el transcurso de ‘La Noche de la Economía Murciana’ que este año se celebrará en el municipio de San Javier. Este evento cuenta con el patrocinio de Banco Sabadell y anualmente reúne a una amplia representación del mundo económico, político y social de la Región de Murcia.
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