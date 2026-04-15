El Taibilla invierte casi 5 millones de euros para mejorar la calidad del agua en 12 municipios murcianos

La transformación digital también ha llegado a una de las infraestructuras clave para el abastecimiento de agua en la Región de Murcia. Tras año y medio de trabajos, la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Letur da un salto tecnológico que promete mejorar la calidad del suministro y reforzar la seguridad en todo el sistema.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha culminado las obras de mejora y automatización de esta instalación estratégica, ubicada en Letur (Albacete), pero esencial para el abastecimiento de doce municipios murcianos —especialmente en las comarcas del Noroeste y del río Mula—, además de dos localidades albaceteñas.

El presidente de la MCT, Juan Cascales, y el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, han presentado una actuación que ha supuesto una inversión de 4,7 millones de euros, financiados a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Los trabajos se han prolongado durante 18 meses.

La planta funcionaba desde hace décadas con numerosos procesos manuales

Según explicó Cascales, el objetivo ha sido "optimizar la operación, garantizar la seguridad en el tratamiento y mejorar la calidad del agua tratada mediante la implementación de tecnología de última generación". En este sentido, destacó que la intervención permite avanzar hacia "un alto grado de automatización y digitalización de las instalaciones, en línea con las exigencias actuales".

Hasta ahora, la planta funcionaba con un nivel de automatización muy limitado, con numerosos procesos manuales. Esta situación era viable gracias a la estabilidad de los caudales y a la buena calidad del agua bruta, pero suponía una limitación de cara a la eficiencia y al control en tiempo real.

El presidente de la MCT, Juan Cascales, en las instalaciones de la planta potabilizadora en Letur. / MCT

Una planta histórica, ahora digitalizada

La ETAP de Letur, en servicio desde 1974 junto a la presa del embalse del Taibilla, trata exclusivamente los caudales captados en el río Taibilla, que llegan a través del sistema hidráulico original. La actuación ha supuesto una renovación profunda de sus sistemas tecnológicos.

Entre las principales mejoras destacan la revisión e implantación de nueva instrumentación y sistemas analíticos, la actualización de los controladores lógicos programables (PLC), la modernización de las pantallas táctiles y del sistema de supervisión (SCADA), así como la instalación de una nueva red de fibra óptica basada en protocolo TCP/IP.

Además, se ha desarrollado un nuevo sistema SCADA capaz de integrar todos los procesos de la planta en una única plataforma de gestión, lo que permitirá un control más preciso, ágil y seguro. También se han realizado adecuaciones eléctricas en las distintas instalaciones.

Impacto directo en municipios murcianos

La mejora beneficiará directamente a doce municipios de la Región de Murcia. En la comarca del Noroeste: Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín y Moratalla. En la del río Mula: Albudeite, Campos del Río, Mula y Pliego. También se incluyen localidades como Librilla, Alhama de Murcia y Ricote.

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Desde la MCT se subraya que los usuarios "notarán una mejora en la calidad del agua", gracias a un tratamiento más eficiente y a una mayor capacidad de control sobre todo el proceso.