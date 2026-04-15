La Región de Murcia rozará temperaturas de junio en pleno abril: hasta 30 grados en los próximos días

Los próximos días estarán marcados por un tiempo anticiclónico y un aumento progresivo de las temperaturas, con máximas que podrán rozar los 30 grados en amplias zonas del país, entre ellas la Región de Murcia, entre este miércoles y el fin de semana.

Este escenario responde a valores "más propios de junio que de abril", según ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia de Meteorología (Aemet), quien ha enumerado las zonas más afectadas por este repunte térmico: sur peninsular, valle del Guadalquivir, litoral mediterráneo, valle del Ebro y otras áreas del nordeste.

En conjunto, los próximos días las temperaturas diurnas se situarán "entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en casi toda España" e incluso el domingo se superarán los 25 grados de forma generalizada y hasta los 30 grados en áreas de la mitad sur y del nordeste, ha matizado el portavoz.

Previsión del tiempo para lo que resta de semana en la Región de Murcia

Para este miércoles, la Aemet espera en la Región de Murcia cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna. Las temperaturas máximas irán en ascenso en el interior, localmente notable y sin cambios en el litoral mientras que las mínimas permanecerán sin cambios o localmente en ascenso.

El jueves, 15 de abril, la situación será similar, aunque se esperan brumas y bancos de niebla en entorno del Mar Menor. Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas levemente en descenso, aunque llegando a los 25 grados en gran parte de los municipios..

Para el viernes continuará el tiempo estable. La Aemet espera intervalos de nubes altas y temperaturas mínimas sin cambios, pero las máximas de nuevo en ascenso. Ya entonces en zonas del interior como Murcia los termómetros alcanzarán los 28 grados.

El fin de semana se mantendrá una situación muy parecida a la de los días previos, aunque las temperaturas subirán "todavía un poco más", con termómetros que rozarán los 30 grados en áreas como Murcia o Lorca.

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Temperaturas mínimas/máximas Jueves Caravaca de la Cruz: 9/25 ºC Cartagena: 13/22 ºC Lorca: 12/25 ºC Murcia: 11/26 ºC Yecla: 7/23 ºC Viernes Caravaca de la Cruz: 9/27 ºC Cartagena: 12/23 ºC Lorca: 12/27 ºC Murcia: 12/28 ºC Yecla: 9/26 ºC Sábado Caravaca de la Cruz: 11/27 ºC Cartagena: 13/24 ºC Lorca: 13/27 ºC Murcia: 12/29 ºC Yecla: 11/26 ºC Domingo Caravaca de la Cruz: 11/26 ºC Cartagena: 13/24 ºC Lorca: 13/28 ºC Murcia: 12/29 ºC Yecla: 11/25 ºC

Por el momento, las previsiones de la Aemet apuntan a que no hay riesgo de lluvias en ninguna zona de la Región de Murcia en los próximos días.