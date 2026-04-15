Quejas contra los concertados por los puntos dados para la matrícula de alumnos de 2 años

La Asociación de Centros de Educación Infantil de la Región de Murcia (Aceimur) ha elevado una queja a la Consejería de Educación y Formación Profesional por lo que considera una "irregularidad" por parte de algunos colegios concertados, principalmente en el municipio de Murcia, durante el periodo de matrícula para el próximo curso que acaba de finalizar.

Según detalla su presidenta, Mariola Carrillo, han detectado que algunos de estos colegios estaban dando a las familias que matriculaban a sus hijos en las aulas de 2 años "un punto extra" para acceder y lograr plaza en el centro concertado, algo que "no está reconocido en la normativa", ya que la orden detalla explícitamente que se puede dar un punto a aquellos alumnos que lleguen a un centro de una etapa educativa anterior. En este caso, insiste en que "no son etapas distintas", ya los niños de 2 años están en el primer ciclo de Infantil y seguirán en Infantil cuando tengan 3, 4 o 5 años.

Aceimur detecta una 'fuga' de alumnos para asegurarse plaza en colegios concertados

La presidenta de las escuelas infantiles sostiene que este "es un punto falso" que solo se usa como reclamo para lograr más alumnos matriculados en las aulas de 2 años de estos centros concertados, "una fórmula con la que aseguran a los padres que los niños logren plaza y sigan en el colegio en años posteriores".

Fuga de alumnos

En este sentido, dice que esta estrategia "también nos perjudica a las escuelas infantiles", muchas de las cuales están viendo una fuga de alumnos en las que "las propias familias manifiestan que se marchan a las aulas de colegios concertados porque así logran entrar con ese punto extra". Esto también "nos pone en peligro", afirma, ya que para que la Comunidad Autónoma subvencione las aulas de 2-3 años en las escuelas infantiles privadas estas deben asegurar un mínimo de diez alumnos.

La Consejería insta a denunciar si alguien observa que «algún centro malinterpreta las instrucciones»

Ante la queja de la asociación sobre este procedimiento, la Consejería que dirige Víctor Marín afirma que "las instrucciones son correctas y claras y los colegios deben seguir los baremos que contemplan". No obstante, apuntan que si algún centro está "malinterpretando" las instrucciones, "quien considere que es así tendrá que denunciarlo".

Noticias relacionadas

Para el próximo curso escolar, la Consejería oferta 53.378 plazas, de las que 15.574 son para los alumnos de tres años (segundo ciclo de Educación Infantil), 23.524 para primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 14.280 para primero de Bachillerato, habiendo finalizado ya el proceso de admisión y solicitud de plaza, que se fijó del 27 de febrero al 18 de marzo.