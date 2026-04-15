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Un pueblo de Murcia se cuela entre los mejores destinos de playa de España de National Geographic y en días se sabrá si hace historia
Todo se decide en pocos días en una votación clave que puede disparar su proyección turística
Hay un municipio al sur de la Región de Murcia que esta semana contiene la respiración. Sus playas, sus calas y su luz mediterránea han llegado hasta los despachos de una de las publicaciones de viajes más influyentes y respetadas del planeta, y en pocos días se sabrá si ese reconocimiento se convierte en el mayor escaparate turístico que podría desear cualquier destino español.
Viajes National Geographic ha incluido a un pueblo murciano entre los siete finalistas a Mejor Destino de Playa de España dentro de sus Premios de los Lectores 2026, una competición que este año celebra su cuarta edición consecutiva y que enfrenta a 98 finalistas repartidos en 14 categorías. El veredicto, decidido por los propios lectores de la revista, se hará público el próximo 21 de abril en el número de mayo y en su página web. El municipio en cuestión es Águilas.
Las localidades que compiten con Águilas
La localidad del sur de la Región ha conseguido colarse en una categoría de altísimo nivel, compitiendo con destinos de sobra conocidos por el gran público. National Geographic la describe con una precisión que ya es, en sí misma, un titular: "Este municipio del sur de la Región de Murcia posee playas sensacionales cerca del cabo Cope, al pie de la sierra de Almenara".
Sus rivales no son el segundo plato de nadie. Águilas medirá fuerzas con Calvià (Mallorca), enclave privilegiado a las puertas de la Serra de Tramuntana; con la Costa de Ferrol, de playas salvajes y olas para el surf en las Rías Altas gallegas; con Torroella de Montgrí (Gerona) y su proximidad a las islas Medes; con Llanes, la joya costera de los Picos de Europa en Asturias; y con L'Ametlla de Mar, población pesquera de la Costa Dorada tarraconense con calas mediterráneas de postal.
La lista la completa Orihuela, cuya costa (con once calas y playas de fina arena dorada repartidas en dieciséis kilómetros de litoral) aparece referenciada por la revista como "municipio murciano", aunque en realidad pertenece a la provincia de Alicante.
Sostenibilidad y autenticidad, sus señas de identidad
Los Premios de los Lectores de Viajes National Geographic distinguen cada año destinos, hoteles, proyectos turísticos, bodegas y automóviles de España y del mundo, priorizando valores como la innovación, la sostenibilidad y la apuesta por lo genuino, señas de identidad que la publicación lleva en su ADN desde su fundación.
Una filosofía en la que Águilas, con su impresionante litoral y su apuesta por un turismo de naturaleza ligado al Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre (Lorca), encaja como un guante. El fallo se conoce en seis días. La Región de Murcia sabe que uno de los suyos pelea en la final.
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