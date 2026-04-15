¿A partir de cuándo y en qué oficinas de Correos de la Región de Murcia se podrá solicitar la regularización de inmigrantes?

Las oficinas de Correos de la Región de Murcia tendrán un importante papel en el proceso extraordinario de regularización administrativa de migrantes tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 316/20226, de 14 de abril, aprobado este martes por el Gobierno, que modifica el Reglamento de Extranjería y que está dirigido a todas las personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional que se encuentren en España desde antes del 1 de enero de 2026 y hayan permanecido durante cinco meses de forma ininterrumpida. De hecho, en la Región de Murcia se estima que podrían ser unos 30.000 beneficiarios de los 500.000 que se contemplan, de forma oficial, en todo el país.

Desde el próximo lunes 20 de abril y hasta el 30 de junio, 14 oficinas de Correos de la Comunidad en los municipios con más de 50.000 habitantes permitirán presentar la solicitud de regularización de inmigrantes de manera presencial. En todo el territorio nacional serán más de 371 las oficinas que presten este servicio para los migrantes interesados en formalizar y regularizar su situación en nuestro país.

Para el presidente de Correos, el murciano Pedro Saura, la participación en la regularización de inmigrantes "reafirma la importancia de la red de Correos como un instrumento del Estado que facilita y aporta soluciones en la ejecución de políticas de alto impacto y extraordinario valor para la sociedad, pues gracias a este proceso se reconoce una realidad: la necesidad de dar tranquilidad, una vida digna y seguridad a trabajadoras y trabajadores inmigrantes que ya residen en España y aportan una enorme vitalidad económica y cultural al país".

Pedro Saura, presidente de Correos. / L. O.

Imprescindible cita previa

Antes de presentarse en Correos será imprescindible obtener previamente cita previa de forma telemática (desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060) desde mañana, jueves 16 de abril. Una vez obtenida la cita, los interesados podrán hacer entrega de su solicitud y de la documentación exigida en las oficinas de Correos habilitadas.

Además del acceso a la cita previa, toda la información general sobre el proceso de regularización extraordinaria, incluyendo la documentación a presentar y los requisitos de los solicitantes, se podrá consultar también en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social Migraciones y a través del número de teléfono de Información Administración General del Estado 060.

Las oficinas Correos habilitadas para este proceso se han seleccionado en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones teniendo en cuenta las estimaciones de solicitudes y necesidades en materia de extranjería de cada provincia.

En el proceso participarán a nivel nacional en torno a 1.000 profesionales de Correos, tras haber recibido un programa de formación y capacitación, orientado a que las personas que participen cuenten con los conocimientos y habilitaciones necesarias para realizar las gestiones, incluida la representación del migrante para realizar la solicitud.

Las 14 oficinas de la Región de Murcia

En Murcia

1. Oficina de Murcia OP (plaza Circular, número 8, CP 30008).

Horario de mañana: 8:30-14:30 .

. Horario de tarde: 14:30-17:30.

2. Oficina de Murcia Suc 1 (calle Simón García, número 38, CP 30003).

Horario de mañana: 8:30-14:30 .

. Horario de tarde: 14:30-17:30.

3. Oficina de Murcia Suc 3 (calle Pintor Pedro Flores, número 6, CP 30002).

Horario de mañana: 8:30-14:30 .

. Horario de tarde: 14:30-17:30.

4. Oficina de Murcia Suc 4 (calle Trovero Repuntín, número 9, CP 30006).

Horario de mañana: 8:30-14:30 .

. Horario de tarde: 14:30-17:30.

5. Oficina de Cabezo de Torres (calle Constitución, número 8, CP 30110).

Horario de mañana: 8:30-14:30 .

. Horario de tarde: sin servicio.

6. Oficina de El Palmar (calle San Roque, número 1, CP 30120).

Horario de mañana: 8:30-14:30 .

. Horario de tarde: sin servicio.

7. Oficina de Beniaján (calle Algezares, número 28, CP 30570).

Horario de mañana: 8:30-14:30 .

. Horario de tarde: sin servicio.

8. Oficina de Espinardo (avenida Levante, número 9, CP 30100).

Horario de mañana: 8:30-14:30 .

. Horario de tarde: sin servicio.

En Cartagena

9. Oficina de Cartagena OP (plaza San Francisco, s/n, CP 30201).

Horario de mañana: 8:30-14:30 .

. Horario de tarde: 14:30-17:30.

10. Oficina de Cartagena Suc 1 (Alameda San Antón, número 23, CP 30205).

Horario de mañana: 8:30-14:30 .

. Horario de tarde: 14:30-17:30.

11. Oficina de Los Dolores (calle Jardines, número 2, CP 30310).

Horario de mañana: 8:30-14:30 .

. Horario de tarde: sin servicio.

En Lorca

12. Oficina de Lorca OP (calle Musso Valiente, número 1, CP 30800).

Horario de mañana: 8:30-14:30 .

. Horario de tarde: 14:30-17:30.

13. Oficina de Lorca Suc 2 (Rambla de las Chatas esquina Ricardo Carrillo, s/n, CP 30800).

Horario de mañana: 8:30-14:30 .

. Horario de tarde: 14:30-17:30.

En Molina de Segura

14. Oficina de Molina de Segura (calle Gutiérrez Mellado esquina San Pablo, s/n, CP 30500).